Глава Тюменской области: конкуренция — основа развития экономики

Об итогах работы правительства Тюменской области по созданию конкурентной среды на социально значимых рынках доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. Так, по его словам, в регионе увеличилось количество детсадов с 47 в 2017 году до 64 в 2021 году. Число частных организаций, работающих на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, выросло за тот же период с 22 до 30, количество негосударственных поставщиков социальных услуг — с 235 до 2 тысяч 592.