Глава Тюменской области: конкуренция — основа развития экономики

Мероприятие прошло в Тюмени под руководством заместителя руководителя антимонопольного ведомства Тимофея Нижегородцева.
«В регионе снижается количество нарушений антимонопольного законодательства, обеспечен равный доступ бизнеса к отдельным рынкам, расширены масштабы биржевой торговли как инструмента развития конкуренции», отметил Моор.
В свою очередь Тимофей Нижегородцев подтвердил, что Тюменская область показывает высокие достижения в экономике и развитии конкуренции. В настоящее время региональное правительство утвердило и активно реализует план реформирования унитарных предприятий, а также «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в Тюменской области на 2022–2025 годы.
«Служба активно взаимодействует с правительством Тюменской области в этом направлении. Антимонопольный комплаенс и изменения, устанавливающие развитие конкуренции в качестве приоритета в деятельности, уже внесены в положения обо всех органах исполнительной власти»,пояснил представитель ведомства.
Об итогах работы правительства Тюменской области по созданию конкурентной среды на социально значимых рынках доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. Так, по его словам, в регионе увеличилось количество детсадов с 47 в 2017 году до 64 в 2021 году. Число частных организаций, работающих на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, выросло за тот же период с 22 до 30, количество негосударственных поставщиков социальных услуг — с 235 до 2 тысяч 592.
«Необходимо не только продолжать работу по развитию конкуренции, но и, возможно, пересмотреть существующие подходы, чтобы бизнес успешно преодолевал трудности, вызванные пандемией коронавируса и санкционным давлением на нашу страну», подчеркнул губернатор ТО.
Напомним, в прошлом году управление государственных закупок Тюменской области показало высокое качество регулирования контрактной системы организации закупок и по этим показателям стало одним из лучших в стране.