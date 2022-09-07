«Черт ногу сломит»: на дорогах Тюмени образовалось множество ям и выбоин

«Но этого все равно не хватает. Жители видят, что на дорожных работах экономят. В противном случае не приходилось бы каждый год в одном и том же месте „заплатки“ накладывать. Тут даже урбанистом не нужно быть, чтобы понять — сделай один раз хорошо и не придется переделывать и ремонтировать. Но мы с вами знаем, куда ушли деньги на качественный ремонт дорог», говорит городской урбанист.