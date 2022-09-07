«Черт ногу сломит»: на дорогах Тюмени образовалось множество ям и выбоин

Жители дома № 33 на улице Космонавтов не особо хотят, чтобы у них во дворе бетонные плиты заменили на асфальт. Бетон, оставленный застройщиком еще в 60-х годах устраивает их больше, чем потенциальная новая дорога.
«Вы посмотрите, они выглядят, как новые, ходить и ездить по ним комфортно. А вот уложат нам новый асфальт и что? Тут же ямы появятся. Не умеют у нас качественно класть, ну или знатно на этом экономят», считает житель дома.
Но в администрации города уверены в качестве новых дорог. Еще когда Александр Сухомяткин занимал пост главы ВАО, он говорил, что в 50-70-х годах, когда были проложены многие улицы города, работы выполнялись по старым СНиПам и ГОСТам.
А потому асфальт былых времен не выдерживал нагрузок и часто проваливался.
«Сейчас мы строим так, чтобы самая тяжелая машина не смогла продавить покрытие», подчеркивал Сухомяткин.
Но жители города с этим не согласны. Они регулярно делятся снимками с «провалами» городской администрации.
Так на улице Николая Зелинского, рядом с домом № 3, на проезжей части образовалась выбоина, которую автомобилистам приходится регулярно объезжать.
А на Самарцева, у 111-го дома провалился асфальт, в результате чего появилась глубокая яма.
На Московском тракте у ямы, рядом с домом № 137 появилась «соседка».
Также яма была замечена на улице Дружбы, около дома № 124А
«Фармана Салманова, дом 14. Возле заезда на стройплощадку выпилили провал и оставили на 2 месяца, а таком виде. Отремонтируйте!», негодует тюменец.
Кстати, отремонтировать пробоину можно кучей дорожно-ремонтного мусора, которую оставили между домами № 125 и 123 на улице Чаплина. На нее особенно жалуются пешеходы.
Глава города Руслан Кухарук сообщал, что в этом году, в течение строительного сезона, на 35 улицах Тюмени обновили дорожное полотно. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 27 километров.
Кухарук также подчеркнул, что ни график выполнения, ни объемы финансирования нарушены не были.
Также в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» работы по благоустройству территорий, в том числе дорожного полотна, должны пройти на 55 придомовых и 5 общественных территориях.
«Но этого все равно не хватает. Жители видят, что на дорожных работах экономят. В противном случае не приходилось бы каждый год в одном и том же месте „заплатки“ накладывать. Тут даже урбанистом не нужно быть, чтобы понять — сделай один раз хорошо и не придется переделывать и ремонтировать. Но мы с вами знаем, куда ушли деньги на качественный ремонт дорог», говорит городской урбанист.
Известно, что строительство и ремонт дорог — дело дорогое. Особенно, если кто-то предположительно крадет средства из бюджета, выделенные на эти цели.
Здесь речь идет об Игоре Фролове, бывшем директоре департамента дорожной структуры и транспорта. Он обвиняется в краже бюджетных средств. В суде до сих пор рассматривают его дело.
А потому можно предположить, что именно из-за такого директора в городе так плохо идут дела со ремонтом дорог.
К тому же из-за ям и выбоин на дорогах происходят аварии. Чаще всего водитель либо влетает в яму и сталкивается с машиной, движущейся навстречу, либо пытается ее объехать и также попадает в ДТП.
«Это еще люди не знают обо всех авариях, которые у нас случатся. В сводку же попадают только те, где есть пострадавшие. А то, что я на своем „Солярисе“ влетел в яму и попал на ремонт, который обойдется в 15 тысяч рублей, никто не говорит», жалуется тюменец.
«Наш город» направил запрос в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, чтобы узнать какие дороги будут отремонтированы в ближайшее время и где этим летом удалось привести дорожное полотно в порядок.
Но на момент публикации, ответ мы не получили.