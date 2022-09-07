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БСК вошла в лидеры номинации «Ответственный производитель ESG»

7 сентября 10:00
На всероссийском конкурсе «Экспортер года» в номинации «Ответственный производитель ESG» одним из лучших экспортеров несырьевых неэнергетических товаров Приволжского федерального округа признали Башкирскую содовую компанию.

Издание mkset.ru сообщает, что повышенный интерес к продукции БСК проявляют не только в России, но также и в других странах. Об этом рассказал глава предприятия Эдуард Давыдов. По его словам, в компании проводится постоянная работа по выводу продукции на новые рынки, а также повышению эффективности и наращиванию экспортного потенциала.

На сегодняшний день Башкирская содовая компания входит в число крупнейших предприятий химической отрасли на территории Российской Федерации. В производстве пищевой и кальцинированной соды предприятие занимает лидирующие позиции. Свою продукцию БСК поставляет в более чем семьдесят государств мира, в том числе в Венгрию, Колумбию, Эстонию, Китай, Арабские Эмираты. Доля экспортируемой продукции Башкирской содовой компании составляет около двадцати пяти процентов. Из них одиннадцать процентов поставляют в страны дальнего зарубежья.

Экспертная комиссия конкурса состояла из представителей Российского экспортного центра, предпринимательских объединений, центров поддержки экспорта и федеральных министерств. Участников оценивали по нескольким параметрам: наличие системы управления отходами, использование вторсырья при производстве продукции, наличие внутренней политики и многое другое.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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