Во вторник синоптики ожидают в Тюмени пасмурную погоду

В областную столицу пришла осень. Температура воздуха днём составит около + 13 градусов, скорость ветра снизится до 1-2 метров в секунду. Влажность около 55%, осадки в городе маловероятны.
Небольшой дождь возможен в Тюмени в среду, но выпадет до 0,5 мм осадков. День будет пасмурным, скорость ветра вечером составит 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
В четверг немного потеплеет, но погода будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит + 13 градусов. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность 70%.
До конца недели погода в областной столице существенно не изменится, возможны небольшие дожди.