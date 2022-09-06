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Во вторник синоптики ожидают в Тюмени пасмурную погоду

6 сентября 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник синоптики ожидают пасмурную погоду без существенных осадков, сообщает Гисметео.

В областную столицу пришла осень. Температура воздуха днём составит около + 13 градусов, скорость ветра снизится до 1-2 метров в секунду. Влажность около 55%, осадки в городе маловероятны.

Небольшой дождь возможен в Тюмени в среду, но выпадет до 0,5 мм осадков. День будет пасмурным, скорость ветра вечером составит 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

В четверг немного потеплеет, но погода будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит + 13 градусов. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность 70%.

До конца недели погода в областной столице существенно не изменится, возможны небольшие дожди.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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