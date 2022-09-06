nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВЭФ: Проект камчатского парка "Три вулкана" презентовали в гостиной "Интерроса"

6 сентября 15:22
Фото: piqsels.com
Компания «Интеррос» провела на Восточном экономическом форуме презентацию нового проекта курортного паркового комплекса мирового уровня «Три вулкана». Он будет построен на Камчатском полуострове.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского региона, сообщил, что “Три вулкана” будет первым максимально проработанным и топовым проектом развития территорий полуострова. Проект будет воплощаться в реальность в соответствии с рядом принципов: показать в одном парке все богатства Камчатки, построить комплекс на участке с находящейся поблизости наземной инфраструктурой, создать вокруг центра притяжения новую инфраструктуру, максимально вовлекая в работы местное население.

Также глава края подчеркнул, что государство поддерживает проект, так как он реализуется с самым незначительным ущербом для окружающей среды, сообщает Newizv.ru.

По словам Александра Сафонова, директора проектного департамента в сфере девелопмента и туризма «Интерроса», проектом заинтересовались как туристическим комплексом, который сможет укрепить экономику региона; а это означает, что и местные жители получат новые возможности. Сафонов сравнил “Три вулкана” с сочинским курортом «Роза Хутором», постройка которого также была осуществлена при участии «Интерроса». В настоящее время благодаря этому комплексу Сочи даже в зимний период наводнен туристами.

Кроме того, Сафонов признался, что на строительство новых туристических комплексов – курорта «Долина Васта» и парка «Три вулкана» – понадобится 143 млрд руб. Он высказал уверенность, что «Три вулкана» станет важным катализатором развития турбизнеса в регионе, что повлечет за собой развитие социально-коммуникационной и транспортной инфраструктур на всем полуострове.

Сергей Бачин, глава совета директоров парка «Три вулкана», рассказал, что для воплощения в жизнь проекта объединился ряд федеральных и региональных ведомств и министерств. Их общая цель — постройка парка в сжатые сроки для поднятия экономики региона. Он отметил, что проект поддерживают по множеству направлений.

Кроме выступлений специалистов, на встрече был показан видеоролик - презентация будущего парка.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25