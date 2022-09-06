ВЭФ: Проект камчатского парка "Три вулкана" презентовали в гостиной "Интерроса"

По словам Александра Сафонова, директора проектного департамента в сфере девелопмента и туризма «Интерроса», проектом заинтересовались как туристическим комплексом, который сможет укрепить экономику региона; а это означает, что и местные жители получат новые возможности. Сафонов сравнил “Три вулкана” с сочинским курортом «Роза Хутором», постройка которого также была осуществлена при участии «Интерроса». В настоящее время благодаря этому комплексу Сочи даже в зимний период наводнен туристами.