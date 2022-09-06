ВЭФ: Проект камчатского парка "Три вулкана" презентовали в гостиной "Интерроса"

Владимир Солодов, губернатор Камчатского региона, сообщил, что “Три вулкана” будет первым максимально проработанным и топовым проектом развития территорий полуострова. Проект будет воплощаться в реальность в соответствии с рядом принципов: показать в одном парке все богатства Камчатки, построить комплекс на участке с находящейся поблизости наземной инфраструктурой, создать вокруг центра притяжения новую инфраструктуру, максимально вовлекая в работы местное население.
Также глава края подчеркнул, что государство поддерживает проект, так как он реализуется с самым незначительным ущербом для окружающей среды, сообщает Newizv.ru.
По словам Александра Сафонова, директора проектного департамента в сфере девелопмента и туризма «Интерроса», проектом заинтересовались как туристическим комплексом, который сможет укрепить экономику региона; а это означает, что и местные жители получат новые возможности. Сафонов сравнил “Три вулкана” с сочинским курортом «Роза Хутором», постройка которого также была осуществлена при участии «Интерроса». В настоящее время благодаря этому комплексу Сочи даже в зимний период наводнен туристами.
Кроме того, Сафонов признался, что на строительство новых туристических комплексов – курорта «Долина Васта» и парка «Три вулкана» – понадобится 143 млрд руб. Он высказал уверенность, что «Три вулкана» станет важным катализатором развития турбизнеса в регионе, что повлечет за собой развитие социально-коммуникационной и транспортной инфраструктур на всем полуострове.
Сергей Бачин, глава совета директоров парка «Три вулкана», рассказал, что для воплощения в жизнь проекта объединился ряд федеральных и региональных ведомств и министерств. Их общая цель — постройка парка в сжатые сроки для поднятия экономики региона. Он отметил, что проект поддерживают по множеству направлений.
Кроме выступлений специалистов, на встрече был показан видеоролик - презентация будущего парка.