В тюменском облсуде обсудили работу со СМИ

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов отметил, что за год работы объединенной пресс-службы судов Тюменской области, системе удалось сблизиться с представителями СМИ и отвечать на возникающие вопросы быстро и качественно.
Антропов выразил надежду на то, что в дальнейшем этот опыт приобретет системность и будет только совершенствоваться.
«Мне на днях позвонил телефонный мошенник, предлагал какие-то инвестиции. Очевидно, что это обман, но ведь кто-то может попасться на эту удочку. А потому о подобном нужно писать! Представьте, потом поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей», сказал Вячеслав Антропов.
А председатель регионального Совета судей Александр Величко заявил, что уже сейчас пресс-секретари проходят обучение для освещения деятельности судов.
«Стандарты, которые разрабатываются, будут доведены и до СМИ, но никто не покушается на личную точку зрения», подчеркнул Величко.
Как раз сегодня «Наш город» рассказывал вам о том, как нас обманывают мошенники и что может грозить этим «серым кардиналам».