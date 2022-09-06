В тюменском облсуде обсудили работу со СМИ

«Мне на днях позвонил телефонный мошенник, предлагал какие-то инвестиции. Очевидно, что это обман, но ведь кто-то может попасться на эту удочку. А потому о подобном нужно писать! Представьте, потом поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей», сказал Вячеслав Антропов.