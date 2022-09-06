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В тюменском облсуде обсудили работу со СМИ

6 сентября 09:28
Фото: «НашГород»
Сегодня представители судебного сообщества Тюменской области встретились с журналистами, чтобы открыть пресс-сектор объединенной пресс-службы судебной системы. На встрече стало известно, что председателю суда тоже звонят мошенники, а пресс-секретари проходят особую подготовку.
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Суд

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов отметил, что за год работы объединенной пресс-службы судов Тюменской области, системе удалось сблизиться с представителями СМИ и отвечать на возникающие вопросы быстро и качественно.

Антропов выразил надежду на то, что в дальнейшем этот опыт приобретет системность и будет только совершенствоваться.

«Мне на днях позвонил телефонный мошенник, предлагал какие-то инвестиции. Очевидно, что это обман, но ведь кто-то может попасться на эту удочку. А потому о подобном нужно писать! Представьте, потом поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей», сказал Вячеслав Антропов.

А председатель регионального Совета судей Александр Величко заявил, что уже сейчас пресс-секретари проходят обучение для освещения деятельности судов.

«Стандарты, которые разрабатываются, будут доведены и до СМИ, но никто не покушается на личную точку зрения», подчеркнул Величко.

Как раз сегодня «Наш город» рассказывал вам о том, как нас обманывают мошенники и что может грозить этим «серым кардиналам».

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