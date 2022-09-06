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В Тюмени за 745 млн рублей обновят проезжую часть на улице Ленина

6 сентября 09:34
Фото: 1Mi
В Тюмени потратят 745 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги по улице Ленина. Соответствующую заявку на сайте Госзакупок разместил городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Сюжет
Тюмень

Прием заявок от подрядчиков будет длиться до 13 сентября.

Подрядчику нужно будет выполнить подготовку территории строительства, объектов строительства, объектов энергетического хозяйства, наружные сети, водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение.

Напомним, несколько лет назад городские власти представили архитектурно-градостроительную концепцию преображения улицы Ленина в Тюмени. Этот проект объединит в единое пространство набережную, лог и исторический центр. Его подготовили специалисты Тюменского индустриального университета. Работы велись с 2017 года.

Архитектурно-градостроительная концепция улицы Ленина была разработана в рамках проекта «Архитектурный образ региона». Его основной целью является формирование комфортного, инновационного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона.

Ранее «Наш город» писал, что до конца 2023 года в Тюменской области реконструируют пять мостов. Один из объектов будет построен взамен старого в селе Рябово Викуловского района. Этот мост отслужил четверть века и пришел в негодность. Экспертиза подтвердила его предаварийное состояние, так как одна из опор сильно накренилась.

Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге «Ялуторовск-Ярково». А ещё один объект реконструируют в Казанском районе.

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