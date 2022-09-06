В Тюмени за 745 млн рублей обновят проезжую часть на улице Ленина

Прием заявок от подрядчиков будет длиться до 13 сентября.
Подрядчику нужно будет выполнить подготовку территории строительства, объектов строительства, объектов энергетического хозяйства, наружные сети, водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение.
Напомним, несколько лет назад городские власти представили архитектурно-градостроительную концепцию преображения улицы Ленина в Тюмени. Этот проект объединит в единое пространство набережную, лог и исторический центр. Его подготовили специалисты Тюменского индустриального университета. Работы велись с 2017 года.
Архитектурно-градостроительная концепция улицы Ленина была разработана в рамках проекта «Архитектурный образ региона». Его основной целью является формирование комфортного, инновационного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона.
Ранее «Наш город» писал, что до конца 2023 года в Тюменской области реконструируют пять мостов. Один из объектов будет построен взамен старого в селе Рябово Викуловского района. Этот мост отслужил четверть века и пришел в негодность. Экспертиза подтвердила его предаварийное состояние, так как одна из опор сильно накренилась.
Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге «Ялуторовск-Ярково». А ещё один объект реконструируют в Казанском районе.