В Тюмени за 745 млн рублей обновят проезжую часть на улице Ленина

Ранее «Наш город» писал, что до конца 2023 года в Тюменской области реконструируют пять мостов. Один из объектов будет построен взамен старого в селе Рябово Викуловского района. Этот мост отслужил четверть века и пришел в негодность. Экспертиза подтвердила его предаварийное состояние, так как одна из опор сильно накренилась.