В Тюмени открыли прием заявок на престижный конкурс по разработке игр

Среди тюменских юных робототехников и программистов немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Конкурс «Инфотех Junior» — это еще один шанс для начинающих разработчиков, чтобы показать свои навыки и талант.