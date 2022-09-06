В Тюмени открыли прием заявок на престижный конкурс по разработке игр

Развитие ИТ-технологий — одно из самых перспективных направлений в развитии экономики нашей страны. Молодое поколение это понимает и чувствует. С большим интересом юные программисты и инженеры работают над созданием новых технологий, автоматизированных машин и программ.
Среди тюменских юных робототехников и программистов немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Конкурс «Инфотех Junior» — это еще один шанс для начинающих разработчиков, чтобы показать свои навыки и талант.
Конкурс проводится по трем направлениям:
Конкурс пройдет в рамках фестиваля GameDev Fest 17 октября. На фестивале, помимо защиты проектов участников конкурса Game Jam, пройдет Meetup разработчиков игр, мастер-классы по игростроению и конкурс косплея «Божественный Ветер». Также в этот день пройдут другие активности «Инфотех Junior».
Напомним, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».