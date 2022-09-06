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В Тюмени открыли прием заявок на престижный конкурс по разработке игр

6 сентября 12:10
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В рамках «Инфотех Junior» с 24 сентября по 17 октября пройдет конкурс по игровой разработке «GameJam». Участвовать в соревнованиях может любой желающий старше 11 лет, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Развитие ИТ-технологий — одно из самых перспективных направлений в развитии экономики нашей страны. Молодое поколение это понимает и чувствует. С большим интересом юные программисты и инженеры работают над созданием новых технологий, автоматизированных машин и программ.

Среди тюменских юных робототехников и программистов немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Конкурс «Инфотех Junior» — это еще один шанс для начинающих разработчиков, чтобы показать свои навыки и талант.

Конкурс проводится по трем направлениям:

  • «Разработка игр»;
  • «3D моделирование для игр»;
  • «Готовый инди проект».

Конкурс пройдет в рамках фестиваля GameDev Fest 17 октября. На фестивале, помимо защиты проектов участников конкурса Game Jam, пройдет Meetup разработчиков игр, мастер-классы по игростроению и конкурс косплея «Божественный Ветер». Также в этот день пройдут другие активности «Инфотех Junior».

Напомним, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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