В центре Тюмени сегодня ночью сгорели два дома

Крупный пожар произошел сегодня ночью в центре Тюмени на улице Максима горького, 103. Сгорели два частных дома, два автомобиля и хозяйственные постройки. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 3:32.

На место ЧП оперативно выехали три звена газодымозащитной службы, десять единиц техники, 32 человека личного состава МЧС. В 4:01 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 156 квадратных метров. Огонь повредил хозяйственные постройки площадью 100 квадратных метров, два жилых дома площадью 30 и 20 квадратных метров и два автомобиля. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — с места происшествия были эвакуированы два человека. Причина возгорания на данный момент выясняется. Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Тюмени загорелась квартира на улице Кремлевской. В результате пожара травмы получил мужчина.