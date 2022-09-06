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В центре Тюмени сегодня ночью сгорели два дома

6 сентября 03:48
Фото: 1Mi
Крупный пожар произошел сегодня ночью в центре Тюмени на улице Максима горького, 103. Сгорели два частных дома, два автомобиля и хозяйственные постройки. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 3:32.

На место ЧП оперативно выехали три звена газодымозащитной службы, десять единиц техники, 32 человека личного состава МЧС. В 4:01 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 156 квадратных метров. Огонь повредил хозяйственные постройки площадью 100 квадратных метров, два жилых дома площадью 30 и 20 квадратных метров и два автомобиля.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — с места происшествия были эвакуированы два человека.

Причина возгорания на данный момент выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Тюмени загорелась квартира на улице Кремлевской. В результате пожара травмы получил мужчина.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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