В Сбере считают использование российского софта способом повышения кибербезопасности

По сообщению издания newsnn.ru, Кузнецов в рамках сессии поделился мнением о том, что Россия подвергается попыткам разрушения инфраструктуры: за последний квартал на финансовую организацию сделали порядка четырехсот пятидесяти кибератак, и еще триста пятьдесят отразили дочерние компании. Такое же количество атак преступники совершили за последние пять лет. Бороться с ними помогают современные технологические решения, которые позволяют предотвращать атаки, сосредоточенные в трех направлениях: сетевые атаки, фишинг и телефонное мошенничество. К примеру, библиотеки голосов обеспечивают возможность противостоять телефонным мошенникам.