В Сбере считают использование российского софта способом повышения кибербезопасности

На мероприятии выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который заявил, что для обеспечения кибербезопасности необходимо использовать софт отечественного производства.
По сообщению издания newsnn.ru, Кузнецов в рамках сессии поделился мнением о том, что Россия подвергается попыткам разрушения инфраструктуры: за последний квартал на финансовую организацию сделали порядка четырехсот пятидесяти кибератак, и еще триста пятьдесят отразили дочерние компании. Такое же количество атак преступники совершили за последние пять лет. Бороться с ними помогают современные технологические решения, которые позволяют предотвращать атаки, сосредоточенные в трех направлениях: сетевые атаки, фишинг и телефонное мошенничество. К примеру, библиотеки голосов обеспечивают возможность противостоять телефонным мошенникам.
Кузнецов подчеркнул важность центров кибернетической защиты, которые представляют собой основу противодействия киберпреступникам. У Сбербанка есть такой центр, и он на девяносто процентов состоит из собственных разработок. Всего в России около пяти таких центров. Но, по мнению Кузнецова, их должно быть намного больше.
Заместитель председателя правления Сбера считает, что в России к 2025 году необходимо в сфере кибернетической безопасности применять софт, разработанный отечественными специалистами. Системы кибербезопасности, независимо от масштаба, должны работать только с российскими разработками. Отдельного внимания требуют и другие области: защита облаков и высоконагруженных систем, поскольку в этой сфере сейчас нет конкурентоспособных решений для крупных предприятий Российской Федерации.
Кузнецов отметил, что Сбербанк имеет собственные разработки в сфере кибернетической безопасности. В частности, у компании есть система антифрода, блокирующая до 99 процентов попыток телефонных мошенничеств, а также лучшая в мире, по оценкам иностранных экспертов, система анализа угроз. Также он подчеркнул, что у компании есть два года, чтобы обеспечить Россию собственными разработками.
Представитель Сбербанка поделился мнением, что в России должен работать единый орган управления, должны быть единые требования и правила, процессы, которые будут распространяться на бизнес и государство.