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В Сбере считают использование российского софта способом повышения кибербезопасности

6 сентября 14:07
Фото: pxhere.com
На Восточном экономическом форуме состоялась сессия «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».

На мероприятии выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который заявил, что для обеспечения кибербезопасности необходимо использовать софт отечественного производства.

По сообщению издания newsnn.ru, Кузнецов в рамках сессии поделился мнением о том, что Россия подвергается попыткам разрушения инфраструктуры: за последний квартал на финансовую организацию сделали порядка четырехсот пятидесяти кибератак, и еще триста пятьдесят отразили дочерние компании. Такое же количество атак преступники совершили за последние пять лет. Бороться с ними помогают современные технологические решения, которые позволяют предотвращать атаки, сосредоточенные в трех направлениях: сетевые атаки, фишинг и телефонное мошенничество. К примеру, библиотеки голосов обеспечивают возможность противостоять телефонным мошенникам.

Кузнецов подчеркнул важность центров кибернетической защиты, которые представляют собой основу противодействия киберпреступникам. У Сбербанка есть такой центр, и он на девяносто процентов состоит из собственных разработок. Всего в России около пяти таких центров. Но, по мнению Кузнецова, их должно быть намного больше.

Заместитель председателя правления Сбера считает, что в России к 2025 году необходимо в сфере кибернетической безопасности применять софт, разработанный отечественными специалистами. Системы кибербезопасности, независимо от масштаба, должны работать только с российскими разработками. Отдельного внимания требуют и другие области: защита облаков и высоконагруженных систем, поскольку в этой сфере сейчас нет конкурентоспособных решений для крупных предприятий Российской Федерации.

Кузнецов отметил, что Сбербанк имеет собственные разработки в сфере кибернетической безопасности. В частности, у компании есть система антифрода, блокирующая до 99 процентов попыток телефонных мошенничеств, а также лучшая в мире, по оценкам иностранных экспертов, система анализа угроз. Также он подчеркнул, что у компании есть два года, чтобы обеспечить Россию собственными разработками.

Представитель Сбербанка поделился мнением, что в России должен работать единый орган управления, должны быть единые требования и правила, процессы, которые будут распространяться на бизнес и государство.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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