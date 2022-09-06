В национальном профконкурсе Тюменскую область представит молодой сварочник

Желание стать сварщиком у Сергея появилось со школьных лет. По совету знакомого поступил в техникум строительной индустрии и городского хозяйства по специальности «Сварочное производство». Принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы» ему предложил преподаватель Владимир Александрович Калашников. С этого момента началась интенсивная подготовка: сварные соединения, начиная с ручной дуговой сварки, полуавтоматическая сварка, ручная дуговая сварка в среде аргона и другие.