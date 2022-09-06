В национальном профконкурсе Тюменскую область представит молодой сварочник

Команда Тюменской сборной состоит из победителей регионального этапа конкурса, которые защитили право участия в нацфинале на дополнительных отборочных соревнованиях.
Желание стать сварщиком у Сергея появилось со школьных лет. По совету знакомого поступил в техникум строительной индустрии и городского хозяйства по специальности «Сварочное производство». Принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы» ему предложил преподаватель Владимир Александрович Калашников. С этого момента началась интенсивная подготовка: сварные соединения, начиная с ручной дуговой сварки, полуавтоматическая сварка, ручная дуговая сварка в среде аргона и другие.
«Региональный чемпионат и отборочный этап в городе Томске пройдены успешно благодаря упорной тренировке и личному желанию стать профессионалом. У меня серьезный настрой на победу!» — делится личной историей Сергей.
Благодаря движению «Молодые профессионалы» Жаренов Сергей уже стал востребованным сварщиком и уже получил несколько приглашений на работу от крупных предприятий Тюменской области. Сергей и дальше планирует идти по жизни с чемпионатом, мечтает проявить профессиональный уровень на уровне World Skills Hi-Tech.
Стоит отметить, что в Тюменской области уже второй год успешно реализуется государственная программа «Развитие образования и науки», цель которой — подготовка кадров для экономики региона.