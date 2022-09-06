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В аэропорту Рощино задержали 36-летнего жителя Югры за мелкое хулиганство

6 сентября 13:27
Фото: 1Mi
Второго сентября в аэропорту Рощино задержали 36-летнего пассажира рейса «Тюмень – Сургут», сообщает пресс-служба УТ МВД России по УРФО. Мужчина нарушил общественный порядок.

Хулигана доставили в дежурную часть и выписали протокол за «мелкое хулиганство».

«Установлено, что пассажир, 1986 года рождения, - житель ХМАО на стоянке воздушного судна нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, мужчина справил естественную нужду прямо на стоянке»отметили представители УТ МВД России по УРФО.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Рощино задерживается прилёт двух рейсов из Сочи. Это может быть связано с высокой загрузкой аэропорта в курортном городе.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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