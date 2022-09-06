В аэропорту Рощино задержали 36-летнего жителя Югры за мелкое хулиганство

Хулигана доставили в дежурную часть и выписали протокол за «мелкое хулиганство».
«Установлено, что пассажир, 1986 года рождения, - житель ХМАО на стоянке воздушного судна нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, мужчина справил естественную нужду прямо на стоянке»отметили представители УТ МВД России по УРФО.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Рощино задерживается прилёт двух рейсов из Сочи. Это может быть связано с высокой загрузкой аэропорта в курортном городе.