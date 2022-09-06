Utair не пустила в самолет пассажиров без ПЦР-тестов

«Иностранным гражданам, за исключением граждан Белоруссии, и гражданам стран ЕАЭС для въезда на территорию Российской Федерации необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прибытия в РФ, на английском или русском языке (перевод на русский язык должен быть нотариально заверенный)», отмечено в разделе.