Utair не пустила в самолет пассажиров без ПЦР-тестов

«У меня 5 сентября запланирована хирургическая операция, а меня не пускают в самолет из-за отсутствия ПЦР-теста. В памятке к билету не было не указано, что требуется тест на COVID-19», отметил автор опубликованного в социальных сетях видеоролика.
Между тем, на сайте Utair, авиакомпании-перевозчика выполняющей рейс Нур-Султан — Тюмень, в разделе «Изменение ограничений, связанных с COVID-19» вся информация о правилах перевозки граждан имеется.
«Иностранным гражданам, за исключением граждан Белоруссии, и гражданам стран ЕАЭС для въезда на территорию Российской Федерации необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прибытия в РФ, на английском или русском языке (перевод на русский язык должен быть нотариально заверенный)», отмечено в разделе.
Аналогичные правила перевозок действуют и в авиакомпании Аэрофлот, Nordwind Airlines, Победа, S7 Airlines и других.
Кроме того, информация о правилах прибытия в Россию для граждан Казахстана опубликована на сайте консульства страны.