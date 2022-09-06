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Utair не пустила в самолет пассажиров без ПЦР-тестов

6 сентября 05:52
Фото: 1Mi
Около двух десятков туристов из Казахстана из-за собственной невнимательности не смогли прилететь в Тюмень. Жителей Нур-Султана не пустили в самолет из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста.

«У меня 5 сентября запланирована хирургическая операция, а меня не пускают в самолет из-за отсутствия ПЦР-теста. В памятке к билету не было не указано, что требуется тест на COVID-19», отметил автор опубликованного в социальных сетях видеоролика.

Между тем, на сайте Utair, авиакомпании-перевозчика выполняющей рейс Нур-Султан — Тюмень, в разделе «Изменение ограничений, связанных с COVID-19» вся информация о правилах перевозки граждан имеется.

«Иностранным гражданам, за исключением граждан Белоруссии, и гражданам стран ЕАЭС для въезда на территорию Российской Федерации необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прибытия в РФ, на английском или русском языке (перевод на русский язык должен быть нотариально заверенный)», отмечено в разделе.

Аналогичные правила перевозок действуют и в авиакомпании Аэрофлот, Nordwind Airlines, Победа, S7 Airlines и других.

Кроме того, информация о правилах прибытия в Россию для граждан Казахстана опубликована на сайте консульства страны.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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