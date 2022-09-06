Тюменский блогер Елена Станиславская отказалась от съемок в фильме «Вахтовый метод»

Ей досталась роль гостьи бара. Но по личным причинам девушка отказалась участвовать.
«Наш город» связался с тюменским блогером и узнал у нее подробности ситуации.
По словам Елены, ее не в первый раз зовут сниматься в фильмах. Она отмечает, что ей даже предлагали главную роль в Москве.
«Я блогер, публичный человек, не раз светилась на федеральных каналах, да и с артистичностью у меня все в порядке. Как говорится, грех меня не звать», считает Станиславская.
Елена рассказала, что восприняла предложение сняться в фильме «Вахтовый метод» с воодушевлением. Она открыта ко всему интересному и творческому.
«Недавно я снялась в клипе у тюменского рэпера Адама Гудымова в главной роли», поделилась Елена.
Блогер рада, что в ее городе наконец-то снимают полнометражную картину, которую поддержал Минкульт. Она напоминает, что «Вахтовый метод» можно будет посмотреть не только по телевизору, но и в кинотеатрах и на стриминговых сервисах.
Станиславская признается, что ей было грустно отказываться от роли. Но она не отчаивается, потому что не видит смысла тратить время на негатив.
«Да и съемки еще не закончены, а значит, что есть шансы попасть на съемочную площадку в другой раз», подчеркнула она.
Елена сама занималась поисками девушки, которая может ее заменить. На эту роль выбрали ее подписчицу Наталью Старкову.
«Она не верила этому предложению, очень радовалась, что удалось попасть на съемки», поведала блогер.
Елена уверена, что нужно помогать ближним, тем, кто хочет окунуться хоть немного в мир популярности.
Ранее «Наш город» писал о том, что Елена Станиславская стала членом совета блогеров при Комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре.