nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская прокуратура занялась фактчекингом тюменских СМИ

6 сентября 01:51
Фото: 1Mi
Тюменская прокуратура занялась проверкой подлинности истории о погибшей пенсионерке. В средствах массовой информации разлетелась история о том, как женщина погибла из-за того, что врачи скорой помощи не смогли попасть в ее квартиру. Трубку домофона в квартире никто не взял, а соседей врачи решили не беспокоить.

В конце августа в ряде тюменских СМИ сообщали, что родственницы пенсионерки позвонили на станцию скорой помощи. Но, когда бригада приехала к нужному дому, на домофон никто не отвечал. Врачи не стали звонить соседям и уехали на следующий вызов, сообщив в службу экстренного реагирования и полицию информацию о том, что их не пустили к пациенту.

Той же ночью пенсионерка скончалась.

В прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что сотрудники ведомства проведут проверку по факту смерти женщины.

«Отделом полиции No 3 УМВД России по г. Тюмени проводится проверка в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», сообщили «Нашему городу» в прокуратуре.

Ранее «Наш город» писал о том, что сегодня в пожаре погибла 61-летняя женщина.

#Новости#Проверка#Пенсионеры#Смерть#СМИ#Журналисты#Журналистика#Врачи#Ошибки#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25