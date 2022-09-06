Тюменская прокуратура занялась фактчекингом тюменских СМИ

В конце августа в ряде тюменских СМИ сообщали, что родственницы пенсионерки позвонили на станцию скорой помощи. Но, когда бригада приехала к нужному дому, на домофон никто не отвечал. Врачи не стали звонить соседям и уехали на следующий вызов, сообщив в службу экстренного реагирования и полицию информацию о том, что их не пустили к пациенту.