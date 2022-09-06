Тобольских бюджетников заставляют голосовать досрочно?

По словам представителей оппозиционной партии, в Тобольске бюджетников заставляют голосовать досрочно и предоставлять отчеты начальству. Один из подобных случаев был зафиксирован на избирательном участке № 1822 — женщина, желающая проголосовать досрочно, на вопрос какова причина досрочного голосования, заявила, что ей такое указание поступило от руководства.
Всего, по данным авторов опубликованного видеоролика, в Тобольске на 4 сентября на двух избирательных участках свои голоса уже отдали более сотни человек (3% от общего числа избирателей). Большинство из них — представители бюджетной сферы.
В избирательной комиссии по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что на сегодняшний день жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало.
«У нас таких документов на рассмотрении нет, поэтому прокомментировать ничего не можем», отметили в избиркоме.
Напомним, 11 сентября 2022 года в Тюменской области пройдут довыборы депутатов в Тобольске, Ишиме, Тюменском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском, Ишимском и других районах.