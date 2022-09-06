Стали известны подробности трагедии на Камчатке, где погибли 9 туристов

По словам оставшихся в живых членов альпинистской группы, туристов Анастасии Усачевой и Романа Аверина, они прервали восхождение на вулкан Ключевская сопка из-за того, что почувствовали себя плохо на высоте четыре тысячи метров, пишет atas.info.
Один из гидов группы, Иван Алабугин, повел их в лагерь, разбитый на высоте 3 тысячи 300 метров. Они уже добрались до хижины, когда по рации на связь вышел второй гид альпинисткой группы и сообщил о ЧП.
После этого Иван один отправился на место трагедии — мужчина оказывал помощь раненым товарищам. Однако все усилия оказались тщетны — все девять человек из двенадцати членов группы погибли.
Причина произошедшего ЧП до сих пор не выяснена — погодные условия в тот день были благоприятными для восхождения. По предварительной версии, альпинисты могли сорваться из-за начавшегося камнепада.
Напомним, трагедия произошла 3 сентября. Первые группы спасателей добрались до выживших только 6 сентября. По данным МЧС по Камчатскому краю, здоровью двоих туристов ничего не угрожает, у гида — обморожение рук и ног.
На данный момент все члены группы доставлены посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Позже их эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск.
По факту произошедшего ЧП Следственным комитетом по Камчатскому краю заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».