Современный дом культуры появится в районном центре Тюменской области

Ранее к главе региона с просьбой о строительстве современного культурного учреждения обратилась председатель совета ветеранов Сорокинского района Мария Поздеева. Ее предложение было поддержано земляками. Старый районный Дом культуры, отслужив почти полвека, в 2018-м был признан непригодным к эксплуатации и закрыт. В прошлом году ДК снесли.