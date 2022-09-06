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Современный дом культуры появится в районном центре Тюменской области

6 сентября 13:30
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
В Сорокинском районе появится центр культурного развития со зрительным залом на 300 мест. Построить его должны в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги личного приема жителей региона.

Ранее к главе региона с просьбой о строительстве современного культурного учреждения обратилась председатель совета ветеранов Сорокинского района Мария Поздеева. Ее предложение было поддержано земляками. Старый районный Дом культуры, отслужив почти полвека, в 2018-м был признан непригодным к эксплуатации и закрыт. В прошлом году ДК снесли.

По словам заместителя главы региона Андрея Пантелеева, в новом учреждении культуры планируется разместить также муниципальный центр историко-краеведческой работы, который сейчас находится в здании 1965 года постройки.

Также содействия губернатора в проведении капремонта дорог к дачным поселкам попросила председатель правления СНТ «Подорожник» Светлана Олещук.

Кроме того, по итогам личного приема губернатор дал поручение о проведении в 2022 и 2023 годах капитального ремонта грунтового участка автомобильной дороги Сладково — Лопазное граница с Казахстаном в Сладковском районе.

Отметим, в Тюменской области идет планомерная работа, направленная доступность культуры не только в городах региона, но и в отдаленных населенных пунктах. В рамках реализации нацпроекта «Культура» в области появляются современные Дома культуры, библиотеки и даже виртуальные концертные залы.

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