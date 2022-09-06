«Серые кардиналы в сети»: как тюменцев обманывают на деньги и данные в интернете

По словам Дениса, преступник использует шаблон главной страницы с авторизацией в VK, где нужно вписать логин и пароль. Неосведомленный человек проходит по сокращенным ссылкам и не замечает в адресной строке, что это не тот сайт, который ему нужен. Далее он вводит свой логин и пароль.