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"Норникель" выделит 50 миллионов на спасение кречета

6 сентября 17:08
Фото: piqsels.com
Популяция самого крупного сокола, кречета, за последние 20 лет сократилась в три раза. В связи с этим «Норникель» принял решение выделить 50 миллионов рублей на помощь в её сохранении. Соглашение с Минприроды заключили в рамках Восточного экономического форума.

Причиной сокращения популяции кречета в России считается браконьерство. Нынешнюю численность представителей вида экологи оценивают в 3,5-5 тысяч гнездовых пар. Об этом пишет aif.ru.

Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачёв после подписания соглашения с Минприроды объяснил, что его коллеги не могли оставаться в стороне при решении такой важной проблемы, как сохранение популяции кречета. Ведь кречет – самая крупная и наиболее пострадавшая от деятельности людей птица из семейства соколиных, напомнил Грачев.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин заявил, что подписанное соглашение можно считать наилучшим подтверждением тезиса о концептуальном подходе к решению проблемы как в «Норникеле», так и в Минприроды.

Ожидается, что в рамках мероприятий по спасению на Ямале и Камчатке – в регионах, где гнездятся самые большие колонии этих птиц, создадут специальные исследовательские участки.

Грачёв напомнил и о других проектах «Норникеля», который не впервые привлекают к деятельности по сохранению биоразнообразия северных территорий России. Компания уже принимала участие в проектах по спасению популяции обитающего на Таймыре гуся-пискульки, сделала многое для спасения белых медведей.

Несколько дней назад на Таймыре нашли раненую белую медведицу. Ее доставили в Норильск, затем в Москву. Трансфер сотрудникам зоопарка и транспортировку животного обеспечил «Норникель».

Это не первый спасенный на Таймыре медведь. Так, в июле текущего года белая медведица с застрявшей в пасти консервной банкой пришла в Диксон за помощью. «Норильский никель» тогда тоже организовал перелет ветеринарам, которые и спасли мишку от голодной смерти. Они вытащили банку, обработали раны, оставили животному запас рыбы на первое время после пробуждения от действия снотворного.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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