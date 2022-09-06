"Норникель" выделит 50 миллионов на спасение кречета

Причиной сокращения популяции кречета в России считается браконьерство. Нынешнюю численность представителей вида экологи оценивают в 3,5-5 тысяч гнездовых пар. Об этом пишет aif.ru.
Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачёв после подписания соглашения с Минприроды объяснил, что его коллеги не могли оставаться в стороне при решении такой важной проблемы, как сохранение популяции кречета. Ведь кречет – самая крупная и наиболее пострадавшая от деятельности людей птица из семейства соколиных, напомнил Грачев.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин заявил, что подписанное соглашение можно считать наилучшим подтверждением тезиса о концептуальном подходе к решению проблемы как в «Норникеле», так и в Минприроды.
Ожидается, что в рамках мероприятий по спасению на Ямале и Камчатке – в регионах, где гнездятся самые большие колонии этих птиц, создадут специальные исследовательские участки.
Грачёв напомнил и о других проектах «Норникеля», который не впервые привлекают к деятельности по сохранению биоразнообразия северных территорий России. Компания уже принимала участие в проектах по спасению популяции обитающего на Таймыре гуся-пискульки, сделала многое для спасения белых медведей.
Несколько дней назад на Таймыре нашли раненую белую медведицу. Ее доставили в Норильск, затем в Москву. Трансфер сотрудникам зоопарка и транспортировку животного обеспечил «Норникель».
Это не первый спасенный на Таймыре медведь. Так, в июле текущего года белая медведица с застрявшей в пасти консервной банкой пришла в Диксон за помощью. «Норильский никель» тогда тоже организовал перелет ветеринарам, которые и спасли мишку от голодной смерти. Они вытащили банку, обработали раны, оставили животному запас рыбы на первое время после пробуждения от действия снотворного.