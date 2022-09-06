"Норникель" выделит 50 миллионов на спасение кречета

Это не первый спасенный на Таймыре медведь. Так, в июле текущего года белая медведица с застрявшей в пасти консервной банкой пришла в Диксон за помощью. «Норильский никель» тогда тоже организовал перелет ветеринарам, которые и спасли мишку от голодной смерти. Они вытащили банку, обработали раны, оставили животному запас рыбы на первое время после пробуждения от действия снотворного.