На юге Тюменской области ожидают штормовой ветер и дожди

Температура воздуха днём составит +15 градусов. В юго-восточной части региона выпадет до 3 мм осадков, в Ишиме дождь может идти весь день. С 17 до 23 часов скорость ветра в городе увеличится до 5-13 метров в секунду.
В Тобольске осадки ожидаются с 11 до 16 часов, влажность в городе увеличится до 80%. Атмосферное давление будет ниже нормы, днём температура воздуха не поднимется выше + 10 градусов. Скорость ветра составит 3-6 м/с.
Стоит отметить, что на прошлой неделе синоптики объявляли штормовое предупреждение в регионе 3 сентября.