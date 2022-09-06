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На юге Тюменской области ожидают штормовой ветер и дожди

6 сентября 10:45
Фото: 1Mi
На юге Тюменской области в среду ожидается облачная погода, сообщает Тюменский ЦГМС. Возможны кратковременные дожди. Ночью возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит +15 градусов. В юго-восточной части региона выпадет до 3 мм осадков, в Ишиме дождь может идти весь день. С 17 до 23 часов скорость ветра в городе увеличится до 5-13 метров в секунду.

В Тобольске осадки ожидаются с 11 до 16 часов, влажность в городе увеличится до 80%. Атмосферное давление будет ниже нормы, днём температура воздуха не поднимется выше + 10 градусов. Скорость ветра составит 3-6 м/с.

Стоит отметить, что на прошлой неделе синоптики объявляли штормовое предупреждение в регионе 3 сентября.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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