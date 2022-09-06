На территории Спасской церкви в Тюмени нашли останки священнослужителей

Комитет по охране объектов культурного наследия Тюменской области сообщил об обнаружении костных останков священнослужителей на территории Спасской церкви. Образцы были найдены ещё в 2020-2021 годах, их обследовали эксперты из СКР и РАН.

Останки предполагается захоронить в братской могиле. «Подрядчиком принимаются все необходимые меры: завершены подготовительные работы, закуплены и доставлены в Тюмень гробы. Место обнаружения костных останков священнослужителей на территории объекта оборудовано и подготовлено к перезахоронению»сообщили в пресс-службе комитет по охране объектов культурного наследия Тюменской области. На данный момент в Спасской церкви продолжаются восстановительные работы. В конце августа «Наш город» сообщал, что около здания Спасской церкви были обнаружены останки. Через некоторое время сюда прибыли криминалисты СКР и сотрудники МВД. Материалы по теме Полиция у Спасской церкви в Тюмени. Найдены останки человека.