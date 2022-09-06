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На территории Спасской церкви в Тюмени нашли останки священнослужителей

6 сентября 13:16
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Комитет по охране объектов культурного наследия Тюменской области сообщил об обнаружении костных останков священнослужителей на территории Спасской церкви. Образцы были найдены ещё в 2020-2021 годах, их обследовали эксперты из СКР и РАН.

Останки предполагается захоронить в братской могиле.

«Подрядчиком принимаются все необходимые меры: завершены подготовительные работы, закуплены и доставлены в Тюмень гробы. Место обнаружения костных останков священнослужителей на территории объекта оборудовано и подготовлено к перезахоронению»сообщили в пресс-службе комитет по охране объектов культурного наследия Тюменской области.

На данный момент в Спасской церкви продолжаются восстановительные работы.

В конце августа «Наш город» сообщал, что около здания Спасской церкви были обнаружены останки. Через некоторое время сюда прибыли криминалисты СКР и сотрудники МВД.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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