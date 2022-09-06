На территории Спасской церкви в Тюмени нашли останки священнослужителей

Останки предполагается захоронить в братской могиле.
«Подрядчиком принимаются все необходимые меры: завершены подготовительные работы, закуплены и доставлены в Тюмень гробы. Место обнаружения костных останков священнослужителей на территории объекта оборудовано и подготовлено к перезахоронению»сообщили в пресс-службе комитет по охране объектов культурного наследия Тюменской области.
На данный момент в Спасской церкви продолжаются восстановительные работы.
В конце августа «Наш город» сообщал, что около здания Спасской церкви были обнаружены останки. Через некоторое время сюда прибыли криминалисты СКР и сотрудники МВД.