На нацфинале «Молодые профессионалы—2022» Тюменскую область представит Сергей Жаренов

Команда Тюменской сборной состоит из победителей регионального этапа конкурса, которые защитили право участия в нацфинале на дополнительных отборочных соревнованиях.
Желание стать сварщиком у Сергея появилось со школьных лет. По совету знакомого поступил в техникум строительной индустрии и городского хозяйства по специальности «Сварочное производство».
«В техникуме впечатление произвели большие аппараты сварочного оборудования. А уж когда началась учебная практика, появилась возможность наконец-то зажечь! Задания быстро научился выполнять на отлично.
Принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы» предложил преподаватель Владимир Александрович Калашников, и, посоветовавшись с родными, я согласился. С этого момента началась интенсивная подготовка: сварные соединения, начиная с ручной дуговой сварки, полуавтоматическая сварка, ручная дуговая сварка в среде аргона и другие.
Региональный чемпионат и отборочный этап в городе Томске пройдены успешно благодаря упорной тренировке и личному желанию стать профессионалом.У меня серьезный настрой на победу!» — делится личной историей Сергей.
Благодаря движению «Молодые профессионалы» Жаренов Сергей уже стал востребованным сварщиком и уже получил несколько приглашений на работу от крупных предприятий Тюменской области. Сергей и дальше планирует идти по жизни с чемпионатом, мечтает проявить профессиональный уровень на уровне World Skills Hi-Tech.
Пожелаем Сергею достижения высоких профессиональных результатов и удачи на нацфинале.