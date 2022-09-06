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На нацфинале «Молодые профессионалы—2022» Тюменскую область представит Сергей Жаренов

6 сентября 15:01
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Команда Тюменской сборной состоит из победителей регионального этапа конкурса, которые защитили право участия в нацфинале на дополнительных отборочных соревнованиях.

Команда Тюменской сборной состоит из победителей регионального этапа конкурса, которые защитили право участия в нацфинале на дополнительных отборочных соревнованиях.

Желание стать сварщиком у Сергея появилось со школьных лет. По совету знакомого поступил в техникум строительной индустрии и городского хозяйства по специальности «Сварочное производство».

«В техникуме впечатление произвели большие аппараты сварочного оборудования. А уж когда началась учебная практика, появилась возможность наконец-то зажечь! Задания быстро научился выполнять на отлично.

Принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы» предложил преподаватель Владимир Александрович Калашников, и, посоветовавшись с родными, я согласился. С этого момента началась интенсивная подготовка: сварные соединения, начиная с ручной дуговой сварки, полуавтоматическая сварка, ручная дуговая сварка в среде аргона и другие.

Региональный чемпионат и отборочный этап в городе Томске пройдены успешно благодаря упорной тренировке и личному желанию стать профессионалом.У меня серьезный настрой на победу!» — делится личной историей Сергей.

Благодаря движению «Молодые профессионалы» Жаренов Сергей уже стал востребованным сварщиком и уже получил несколько приглашений на работу от крупных предприятий Тюменской области. Сергей и дальше планирует идти по жизни с чемпионатом, мечтает проявить профессиональный уровень на уровне World Skills Hi-Tech.

Пожелаем Сергею достижения высоких профессиональных результатов и удачи на нацфинале.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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