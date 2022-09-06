На нацфинале «Молодые профессионалы—2022» Тюменскую область представит Сергей Жаренов

Благодаря движению «Молодые профессионалы» Жаренов Сергей уже стал востребованным сварщиком и уже получил несколько приглашений на работу от крупных предприятий Тюменской области. Сергей и дальше планирует идти по жизни с чемпионатом, мечтает проявить профессиональный уровень на уровне World Skills Hi-Tech.