Мусор как источник энергии: успешный финский опыт обращения с ТКО

В настоящее время 99% процентов мусора в стране проходит сортировку и переработку. Только у 1% от общего объема произведенного ТКО есть шанс оказаться на свалке. Одна из крупнейших закрытых мусорных свалок находится в городе-спутнике Хельсинки — Эспоо.
Её площадь сравнима с 280 футбольными полями и составляет почти 200 га. Неудивительно, что после закрытия на ее территории был образован индустриальный центр, в котором сосредоточены предприятия по выработке электроэнергии и тепла из свалочного газа, а также предприятия, занимающиеся переработкой отдельных видов вторичного сырья (макулатуры и стекла).
В Экпоо находится центральный офис известной финской энергетической компании Fortum. В экономике замкнутого цикла отходов она занимает особое место. В частности, она занимается переработкой пластика. До 95% пластика в отходах, которые образуют финны, поступает на ее завод в другом городе-спутнике Хельсинки — в Рийхимяки. Здесь на автоматизированном производстве происходит сортировка, очищение, измельчение и гранулирование пластика.
По словам специалистов, сейчас на вторичную переработку в Финляндии попадает примерно 22 процента всех пластиковых отходов. Максимальный же процент пластика, который можно переработать, достигает примерно 80 процентов, и к этой цифре они стремятся прийти в ближайшие годы. Не поддающиеся переработке пластиковые отходы попадают в печь, где при сгорании, выделяют тепло, которое благодаря турбинам и системе нагрева воды становится электроэнергией и горячей водой.
Часто приходится слышать изумленные рассказы родственников и знакомых, проживающих в Петербурге о том, как в Хельсинки организован раздельный сбор мусора. Посещение финской столицы в последние годы не составляло труда. Конечно, простому туристу не до полигонов и мыслей о том, куда и кто вывозит отходы, но есть такое, что не останется без внимания путешественников.
Житель Санкт-Петербурга Александр раньше часто ездил в командировки в столицу Финляндии, Хельсинки. Он рассказывает, что в некоторых кварталах города стоят контейнеры, которые не обслуживаются мусоровозами.
«Наша фирма для командировок часто снимала квартиры, мусор из них приходилось выносить самому. Знаете, это очень непривычно, не только сортировать отходы на пять видов (биомасса, бумага, смешанных отходов, картона и пластика), сколько понимать, что контейнеры снабжены датчиками, которые при наполнении сообщают об этом на пульт управления отходами и мусор по пневматической трубе откачивается из контейнера, сразу попадая в пункт переработки. Доступ до таких контейнеров имеют не все, а только жители микрорайона, так как для открытия нужен специальный ключ-чип»,говорит Александр.
Такую систему сортировки и сбора отходов разработала и внедряет финская компания Marimatic. Технология называется MetroTaifun. Пока она доступна только в одном пригороде столицы. Как пишут ее разработчики, вся система автоматизирована, из каждого контейнера своя пневматическая труба доставляет отходы прямо на завод, где при поступлении сырья начинается ее переработка (дополнительная сортировка, измельчение, прессование и тому подобное).
Возможно, так и будет выглядеть в будущем обращение с коммунальными отходами в крупных мегаполисах. Это дело завтрашнего дня. А что сегодня?
Особенность «мусорной реформы» в Финляндии состоит в том, что страна к ней приступила позже остальных европейских государств, поэтому она могла воспользоваться чужим опытом и не допускать ошибок.
Главное, на что была сделана ставка — найти способы, чтобы отходы не попадали на полигоны. Для этого был введен раздельный сбор отходов, который захватил не только контейнерные площадки и домовладения, но и магазины, а также самих производителей товаров. В городах не редкость безотходные фастфуды и рестораны, сотни предпринимателей находят новые ниши для применения вторичных ресурсов (например, производят ткани из нитей уже ранее использованных вещей), открывают секонд-хенды и многое другое. Практически в каждом торговом центре есть автоматы по приему тары.
Вокруг Хельсинки, в его городах спутниках построена целая сеть сортировочных станций. Они специализируются на определенных видах отходов. Все станции находятся практически в городской черте.
Органические отходы, которые обычно являются источником мусорного запаха, сразу вывозятся на завод для компостирования. Весь процесс здесь автоматизирован и производится в изолированных от окружающей среды емкостях. Жители соседних многоэтажек даже не задумываются, какой именно объект по сортировке, переработке или утилизации расположен рядом. Жесткие санитарные и экологические нормы, принятые в стране, не дают никакого шанса для загрязнения окружающей среды.
Несортируемые отходы и так называемые «хвосты» в столичной агломерации вывозятся на мусоросжигательный завод в Вантаа. Там первая линия мусоросжигания была запущена в 2014 году, вторая — в 2020-м. Строительство обошлось не дешево, в 300 миллионов Евро. Завод эксплуатируется компанией Vantaan Energia. Ежедневно на него поступает до 150 тонн отходов.
Как сообщает компания на сайте, завод может сжигать до 400 кубометров отходов в секунду. Каждые пять секунд он сжигает годовой объем мусора, который производит одна финская семья, состоящая из трех человек. Здесь применяют немецкую технологию, известную как Düsseldorf System: температура горения около 1000 градусов по Цельсия, из бункера приемки отходов он поступает на валки, где измельчается и постепенно опускается в камеру горения, система фильтрации исключает вредные выбросы.
Ежегодно из дымовых газов извлекается около 700 тонн различных материалов, в основном тяжелых металлов, которые утилизируются компанией Ekokem в Риихимяки (еще один пригород Хельсенки). Шлак вывозится на полигон Эммассуо, а гравийный донный шлак используется при земляных работах. Сейчас компания проводит испытания технологии, позволяющей использовать образуемую золу.
Главное отличие от немецкого аналога — розжиг производится газом, а не мазутом. На заводе построен бункер, позволяющий хранить отходы про запас, чтобы технологический процесс не останавливался. Ведь мусоросжигательный завод — это еще и теплоэлектростанция, на которой производится 920 гигаватт-часов централизованного теплоснабжения в год, что составляет почти половину потребностей города Вантаа, и 600 гигаватт-часов электроэнергии, что составляет 30% от потребностей Вантаа в год.
Как отмечают экологи, такое производство более экономно относится к ресурсам, так как здесь практически не используется ископаемое топливо. Совокупный эффект при выработке такого объема тепла и электричества позволяет говорить о сокращении выбросов углекислого газа на 20%, в сравнении с тем, если бы ТЭС работала на традиционных видах топлива.
Главной отличительной чертой финской реформы, по мнению сопредседателя экологического общества «Зеленый щит», главного редактора ИА «Уральский меридиан» Александра Аникина, является правильный выбор приоритетов в обращении с ТКО.
«Мусор здесь сразу рассматривался как источник энергии. Поэтому в процесс утилизации включились энергетические компании, которые привыкли нести ответственность, как за качество услуг, так и экологичность. Задачи сразу ставились глобальные — отсортировать и вернуть в оборот вторичные ресурсы, а также не допустить простого складирования отходов на полигонах. Именно такой подход в корне поменял отрасль, сделав её стратегической из чисто коммунальной. Инновации и технологии можно и нужно перенимать, как это делает наш северный сосед. Это тоже урок, который мы должны выучить»,считает Александр Аникин.