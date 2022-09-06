Мусор как источник энергии: успешный финский опыт обращения с ТКО

«Наша фирма для командировок часто снимала квартиры, мусор из них приходилось выносить самому. Знаете, это очень непривычно, не только сортировать отходы на пять видов (биомасса, бумага, смешанных отходов, картона и пластика), сколько понимать, что контейнеры снабжены датчиками, которые при наполнении сообщают об этом на пульт управления отходами и мусор по пневматической трубе откачивается из контейнера, сразу попадая в пункт переработки. Доступ до таких контейнеров имеют не все, а только жители микрорайона, так как для открытия нужен специальный ключ-чип»,говорит Александр.