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Мастер-класс по ЦФА состоялся в гостиной «Интерроса» в рамках ВЭФ

6 сентября 19:04
Фото: pxhere.com
Генеральный директор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева провела мастер-класс по торговле цифровыми активами. Мероприятие состоялось в гостиной группы «Интеррос», которая является партнером компании. Участники разобрались в тонкой науке цифровых активов и поняли возможности современных сетевых тенденций.

По словам Екатерины Фроловичевой, построенная на технологии блокчейн платформа «Атомайз» позволяет всем гражданам России и юридическим лицам, независимо от дохода, вкладывать средства в самые разные базовые активы. К таким активам можно отнести драгоценные металлы. Технология платформы гарантирует прозрачность и позволяет гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников. Об этом пишет kp.ru.

«В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство», — отметила руководитель компании.

Как отмечается, участники мастер-класса проявили высокий интерес к интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.

Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая разрешение от Банка России на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Возникновению платформы способствовало принятие закона о цифровых финансовых активах, в разработке которого принимала активное участие группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Отмечается, что всего несколько месяцев назад «Атомайз» выпустила свой ЦФА на палладий и ряд других продуктов.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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