Мастер-класс по ЦФА состоялся в гостиной «Интерроса» в рамках ВЭФ

Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая разрешение от Банка России на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Возникновению платформы способствовало принятие закона о цифровых финансовых активах, в разработке которого принимала активное участие группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Отмечается, что всего несколько месяцев назад «Атомайз» выпустила свой ЦФА на палладий и ряд других продуктов.