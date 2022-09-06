Мастер-класс по ЦФА состоялся в гостиной «Интерроса» в рамках ВЭФ

По словам Екатерины Фроловичевой, построенная на технологии блокчейн платформа «Атомайз» позволяет всем гражданам России и юридическим лицам, независимо от дохода, вкладывать средства в самые разные базовые активы. К таким активам можно отнести драгоценные металлы. Технология платформы гарантирует прозрачность и позволяет гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников. Об этом пишет kp.ru.
«В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство», — отметила руководитель компании.
Как отмечается, участники мастер-класса проявили высокий интерес к интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.
Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая разрешение от Банка России на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Возникновению платформы способствовало принятие закона о цифровых финансовых активах, в разработке которого принимала активное участие группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Отмечается, что всего несколько месяцев назад «Атомайз» выпустила свой ЦФА на палладий и ряд других продуктов.