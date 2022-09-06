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Квест «доберись до работы»: тюменцам не хватает места автобусах

6 сентября 08:08
Фото: 1Mi
Жители Тюмени жалуются на переполненные автобусы и маршрутки. По словам горожан, в часы пик уехать на общественном транспорте, в частности следующем по маршрутам Таллинская — Железнодорожный вокзал, Таллинсая — Высотная, Ж/д вокзал — ОБИЛ, невозможно. Из-за большого потока людей в автобусах просто нет мест.

Видеоролик, демонстрирующий переполненность малогабаритных автобусов, опубликовала сегодня в сообществе ЧС Тюмени местная жительница. Девушка отметила, что ехать в такой маршрутке не рискнула — биться за место в общественном транспорте она посчитала неприемлемым

«Ни утром, ни вечером на маршрутках № 64, № 41, № 5, № 77, автобусе № 2, не уехать. Домов понастроили за объездной и в Восточном, а маршруты что? Для многих поездка с утра на работу превращается в квест. Зато дачные автобусы полупустые в большинстве катаются, лучше бы их поставили оттуда на городские маршруты», возмутились горожане.

Тюменцы отметили, что ситуация с нехваткой общественного транспорта не является нормой. И городским властям следует заняться организацией процесса городских перевозок.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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