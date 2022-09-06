Квест «доберись до работы»: тюменцам не хватает места автобусах

«Ни утром, ни вечером на маршрутках № 64, № 41, № 5, № 77, автобусе № 2, не уехать. Домов понастроили за объездной и в Восточном, а маршруты что? Для многих поездка с утра на работу превращается в квест. Зато дачные автобусы полупустые в большинстве катаются, лучше бы их поставили оттуда на городские маршруты», возмутились горожане.