Квест «доберись до работы»: тюменцам не хватает места автобусах

Видеоролик, демонстрирующий переполненность малогабаритных автобусов, опубликовала сегодня в сообществе ЧС Тюмени местная жительница. Девушка отметила, что ехать в такой маршрутке не рискнула — биться за место в общественном транспорте она посчитала неприемлемым
«Ни утром, ни вечером на маршрутках № 64, № 41, № 5, № 77, автобусе № 2, не уехать. Домов понастроили за объездной и в Восточном, а маршруты что? Для многих поездка с утра на работу превращается в квест. Зато дачные автобусы полупустые в большинстве катаются, лучше бы их поставили оттуда на городские маршруты», возмутились горожане.
Тюменцы отметили, что ситуация с нехваткой общественного транспорта не является нормой. И городским властям следует заняться организацией процесса городских перевозок.