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Изменения норм для формы в школах Тюмени вводятся путём коллективных обсуждений

6 сентября 11:51
Фото: 1Mi
Замгубернатора Алексей Райдер отметил, что все изменения и дополнения к требованиям школьной формы – компетенция коллектива педагогов, управляющих советов и родителей. Данная норма принята ещё в 2013 году.

Это решение принимает не директор учебного заведения.

«Одни из ключевых принципов при определении единых требования был принцип «светского характера образования», закрепленный в ст.3 Федерального закона «Об образовании»отмечает инфоцентр правительства Тюменской области.

Одежда школьников не должна иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды. Главное, чтобы она была удобна и подчёркивала деловой стиль. Любые корректировки действующих норм могут быть проведены путём коллективных обсуждений.

Вчера «Наш город» сообщал, что инцидент в тюменской школе №88 исчерпан. Отец девочки Ибрагим Давудов отметил, что семью попросили предупредить директора о том, что ребенок будет посещать школу в платке.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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