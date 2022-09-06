Изменения норм для формы в школах Тюмени вводятся путём коллективных обсуждений

Это решение принимает не директор учебного заведения.
«Одни из ключевых принципов при определении единых требования был принцип «светского характера образования», закрепленный в ст.3 Федерального закона «Об образовании»отмечает инфоцентр правительства Тюменской области.
Одежда школьников не должна иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды. Главное, чтобы она была удобна и подчёркивала деловой стиль. Любые корректировки действующих норм могут быть проведены путём коллективных обсуждений.
Вчера «Наш город» сообщал, что инцидент в тюменской школе №88 исчерпан. Отец девочки Ибрагим Давудов отметил, что семью попросили предупредить директора о том, что ребенок будет посещать школу в платке.