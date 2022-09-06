Хабаровский кластер «Дальневосточный автобус» позволит выпускать 1000 единиц в год

Реализация полного цикла производства автобусов и комплектующих в регионе позволит выпускать до 1000 единиц в год. Если проект воплотят в жизнь, то будет создана не только производственная площадка, но и налажен выпуск водородных энергетических компонентов, а также создан научно-инжиниринговый центр. Общая стоимость проекта оценивается в 6,5 миллиарда рублей, участие ВЭБ.РФ – 5,2 миллиарда рублей.