Хабаровский кластер «Дальневосточный автобус» позволит выпускать 1000 единиц в год

Так, одной из первых запланирована питч-сессия с гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артемом Довлатовым и руководителем «Волгабас» Алексеем Бакулиным. Предмет разговора – участие госкорпорации в строительстве сборочного производства городских и междугородних автобусов, а также электробусов и водоробусов для локального рынка Дальнего Востока. Проект называется «Дальневосточный автобус», передает transsibinfo.com.
Михаил Дегтярев поблагодарил ВЭБ.РФ за участие в развитие Хабаровского края. Госкорпорация уже финансирует строительство грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов в регионе и несколько социально значимых объектов.
Губернатор сказал, что край поддержит желание ВЭБ.РФ участвовать в финансировании проекта компании «Бакулин Моторс Групп» по созданию дальневосточного автобусного кластера. По его словам, регион готов выделить на эти цели землю, инженерную инфраструктуру и провести работу по предоставлению преференциального режима ТОР.
Реализация полного цикла производства автобусов и комплектующих в регионе позволит выпускать до 1000 единиц в год. Если проект воплотят в жизнь, то будет создана не только производственная площадка, но и налажен выпуск водородных энергетических компонентов, а также создан научно-инжиниринговый центр. Общая стоимость проекта оценивается в 6,5 миллиарда рублей, участие ВЭБ.РФ – 5,2 миллиарда рублей.
Артем Довлатов сказал, что проект «Дальневосточный автобус» позволит снизить стоимость автобусов и обеспечить стабильность в перевозках общественным автобусным транспортом. Он рассказал, что при поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах.
“Инвестиции в новое качество жизни людей в городах – одно из приоритетных направлений для государственной корпорации развития”, – отметил Довлатов.