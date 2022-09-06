Фондовый рынок России. Поможет ли он сохранить капиталы?

На этом фоне постепенно оживает финансовый рынок страны. Уже 12 сентября Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке и утренние торги на срочном и валютных рынках. Людей также подстёгивает к дополнительному риску инвестиций динамика торгов в последнее время. С начала августа индекс Мосбиржи вырос более чем на 18%, а в прошлую среду так и вовсе «взлетел» - его подстегнули акции «Газпрома». Вечером 30 августа Совет директоров газового монополиста рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Всего на эти цели потратят 1,2 трлн рублей.