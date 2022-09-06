Фондовый рынок России. Поможет ли он сохранить капиталы?

Заработная плата жителей РФ постепенно снижается уже третий месяц подряд. Росстат сообщает, что доходы россиян уже снизились примерно на 3,2% (почти 66 000 в месяц). При этом в мае зарплаты снизились на 6,1%, в апреле уже на 7,2%.
Денег у людей становится всё меньше. В ход уже пошли сбережения, припасённые на чёрный день. Опросы показывают, что в 2022 году 80% россиян в той или иной степени потеряли свои сбережения. Причём 21% опрошенных лишились практически всех сбережений, а 8% вообще потеряли всё.
На этом фоне постепенно оживает финансовый рынок страны. Уже 12 сентября Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке и утренние торги на срочном и валютных рынках. Людей также подстёгивает к дополнительному риску инвестиций динамика торгов в последнее время. С начала августа индекс Мосбиржи вырос более чем на 18%, а в прошлую среду так и вовсе «взлетел» - его подстегнули акции «Газпрома». Вечером 30 августа Совет директоров газового монополиста рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Всего на эти цели потратят 1,2 трлн рублей.
Но это бумаги лишь одной компании из десятков, торгующихся на бирже. Управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев предупреждает: чтобы найти крупнику золота в массе песка, необходимо проводить большую работу. Стоит помнить, что риск всегда прямо пропорционален потенциальной доходности.