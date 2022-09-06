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Двое пострадавших в аварии на Червишевском тракте под Тюменью находятся в реанимации

6 сентября 11:11
Фото: ГИБДД
В пресс-службе депздрава по Тюменской области сообщили «Нашему городу» о состоянии двух пострадавших в аварии на Червишевском тракте. Напомним, что 5 сентября недалеко от Тюмени столкнулись сразу три машины.

Сейчас пациенты находятся в реанимации.

«Вызов поступил в 17:13, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:24. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в приемное отделение ОКБ №2»сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.

Стоит отметить, что вчера горожане несколько часов не могли добраться до микрорайонов, которые расположены на юге города. Из-за аварии пробки растянулись на 8 километров.

Вчера «Наш город» сообщал, что на Червишевском тракте произошла серьёзная авария. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу. Его машина столкнулись с «Нивой» и «Ладой».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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