Двое пострадавших в аварии на Червишевском тракте под Тюменью находятся в реанимации

Сейчас пациенты находятся в реанимации.
«Вызов поступил в 17:13, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:24. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в приемное отделение ОКБ №2»сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.
Стоит отметить, что вчера горожане несколько часов не могли добраться до микрорайонов, которые расположены на юге города. Из-за аварии пробки растянулись на 8 километров.
Вчера «Наш город» сообщал, что на Червишевском тракте произошла серьёзная авария. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу. Его машина столкнулись с «Нивой» и «Ладой».