Двое пострадавших в аварии на Червишевском тракте под Тюменью находятся в реанимации

В пресс-службе депздрава по Тюменской области сообщили «Нашему городу» о состоянии двух пострадавших в аварии на Червишевском тракте. Напомним, что 5 сентября недалеко от Тюмени столкнулись сразу три машины.

Сейчас пациенты находятся в реанимации. «Вызов поступил в 17:13, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:24. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в приемное отделение ОКБ №2»сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава. Стоит отметить, что вчера горожане несколько часов не могли добраться до микрорайонов, которые расположены на юге города. Из-за аварии пробки растянулись на 8 километров. Вчера «Наш город» сообщал, что на Червишевском тракте произошла серьёзная авария. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу. Его машина столкнулись с «Нивой» и «Ладой». Материалы по теме Около Тюмени на Червишевском тракте столкнулись три машины. Пострадали два человека