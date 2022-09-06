АНО «Цифровая экономика» продолжит помогать прокачивать ИТ-сферу Тюменской области

«Реализуя в регионе стратегию цифровой трансформации, мы ищем лучшие решения и практики, а так же постоянно учимся находить точки роста на стыке разных направлений для развития IT-технологий и создания сервисов для граждан. И опыт цифровой прокачки показывает эффективность межотраслевой коммуникаций в разработке новых решений и развитии цифровой экономики региона», пояснил глава профильного департамента.