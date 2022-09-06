АНО «Цифровая экономика» продолжит помогать прокачивать ИТ-сферу Тюменской области

Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента информатизации, который является одним из организаторов мероприятия.
На сессии презентуют стратегию цифровой трансформации Тюменской области, обсудят внедрение технологий информационного моделирования, интеллектуальную транспортную систему, внедрение искусственного интеллекта и успешные кейсы, проектирование сервисов для граждан, информационную безопасность.
Участниками мероприятия станут команды цифровой трансформации: руководители региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители регионального бизнеса, регионального научного и экспертного сообщества. Представители федеральных органов власти, институтов развития, ведущих российских компаний цифровой экономики и экспертного сообщества выступят с докладами и презентуют свой опыт цифровой трансформации для команд.
Результатом работы является определение инициатив, возможных для реализации в 2023–2030 годах, обладающих явным экономическим и социальным эффектом, отвечающим целям и задачам федеральных и региональных программ (проектов) развития цифровой экономики.
«Реализуя в регионе стратегию цифровой трансформации, мы ищем лучшие решения и практики, а так же постоянно учимся находить точки роста на стыке разных направлений для развития IT-технологий и создания сервисов для граждан. И опыт цифровой прокачки показывает эффективность межотраслевой коммуникаций в разработке новых решений и развитии цифровой экономики региона», пояснил глава профильного департамента.