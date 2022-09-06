Александра Малыгина вернулась в структуру здравоохранения Тюменской области

В конце января нынешнего года Александра Малыгина покинула пост пресс-секретаря департамента здравоохранения. Первое время она не рассказывала о новом месте работы.
Но позже выяснилось, что Малыгина уехала работать в Курганскую область. Она получила должность в правительстве, заняв место Юлии Фроловой, заместителя директора департамента информационной и внутренней политики.
А сегодня стало известно, что Александра вернулась в Тюмень.
Теперь она исполняет обязанности пресс-секретаря ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17». и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12».
«Это не совсем возвращение, я все же другой работой сейчас занимаюсь», сказала «Нашему городу"Александра Малыгина.
Так что теперь к Малыгиной можно обращаться только по вопросам работы поликлиник № 17 и № 12.
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