nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александра Малыгина вернулась в структуру здравоохранения Тюменской области

6 сентября 07:08
Фото: Личная страница Александры Малыгиной
Бывшая пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина вернулась работать в Тюмень. Ранее она уезжала в Курган, получив там должность в местном правительстве. Сейчас девушка, которую по сей день считают одним из лучших пресс-секретарей Тюменской области, работает в поликлиниках № 17 и № 12.
Сюжет
Тюмень

В конце января нынешнего года Александра Малыгина покинула пост пресс-секретаря департамента здравоохранения. Первое время она не рассказывала о новом месте работы.

Но позже выяснилось, что Малыгина уехала работать в Курганскую область. Она получила должность в правительстве, заняв место Юлии Фроловой, заместителя директора департамента информационной и внутренней политики.

А сегодня стало известно, что Александра вернулась в Тюмень.

Теперь она исполняет обязанности пресс-секретаря ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17». и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12».

«Это не совсем возвращение, я все же другой работой сейчас занимаюсь», сказала «Нашему городу"Александра Малыгина.

Так что теперь к Малыгиной можно обращаться только по вопросам работы поликлиник № 17 и № 12.

Ранее «Наш город» писал о пожаре в селе Антипино. Его общая площадь составила 36 квадратных метров. Причины возникновения пока выясняются.

Материалы по теме
Александра Малыгина ушла с поста пресс-секретаря тюменского депздрава
#Новости#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменская область#Департамент здравоохранения Тюменской области#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25