Александра Малыгина вернулась в структуру здравоохранения Тюменской области

Бывшая пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина вернулась работать в Тюмень. Ранее она уезжала в Курган, получив там должность в местном правительстве. Сейчас девушка, которую по сей день считают одним из лучших пресс-секретарей Тюменской области, работает в поликлиниках № 17 и № 12.

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