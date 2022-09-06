8 дней будет идти снег: какую осень ждать в 2022 в Тюмени?

Считалось, что если в первые дни сентября журавли полетят на юг, то на Покров (1 октября) будет первый мороз. Если их нет в этот день, то раньше 19 октября не ударить ни одному морозу, а скорее всего они появятся на Артемьев день. Люди надеялись, что если птицы полетят на юг, можно будет избежать скорейшего наступления холодного времени года.