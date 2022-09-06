8 дней будет идти снег: какую осень ждать в 2022 в Тюмени?

По данным метеорологического сайта «Яндекс.Погода», максимальная температура в октябре — +10…+14 градусов. По меньшей мере, 20 октябрьских дней будут омрачены осадками. Примерно 8 дней будет идти снег, в остальные дни — тюменцев ждет дождливая погода.
Стоит понимать, что прогноз погоды на октябрь 2022 года рассчитан автоматически на основе имеющихся на сайте «Яндекс. Погода» статистических данных за последние 14 лет. Так указано на официальном погодном сайте.
Разумеется, в ноябре горожан ждет минусовая погода. Весь месяц температура будет примерно -10…-19 градусов. Самыми холодными днями ноября, скорее всего, станут 25-е и 26-е число.
В первой половине месяца практически две недели будет идти снег. Потом для тюменцев настанет небольшой перерыв и снова снежный период. Ясных дней вообще не ожидается, а вот на дни с длительными осадками и с переменной облачностью ноябрь не скупится.
Обратимся к народному календарю, чтобы узнать, что может ожидать горожан согласно старым традициям.
Считалось, что если в первые дни сентября журавли полетят на юг, то на Покров (1 октября) будет первый мороз. Если их нет в этот день, то раньше 19 октября не ударить ни одному морозу, а скорее всего они появятся на Артемьев день. Люди надеялись, что если птицы полетят на юг, можно будет избежать скорейшего наступления холодного времени года.
3 октября в старину был днем ветра. Люди наблюдали за дуновениями ветра, тем самым предсказывая погоду.
«Ветер северный — к мокроте, восточный — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к вёдру, северо-западный — приносит холод и дождь», написано в народном календаре.
Также уточняется, что если 3 октября ветер дует с юга, то будет хороший урожай в следующем году. Судя по приблизительному прогнозу на октябрь этого года, в этот день ожидаются порывы ветра со скоростью 4,8 м/с. Направление ветра, увы, не указано.
Люди в старину думали, что погода, которая будет 4 октября продержится без изменений 4 недели. В этот день в Тюмени ожидается температура +6 градусов.
Насчет 4-х неделей нельзя сказать точно, но вот что в первые две недели температура будет такой же — факт (опять же согласно приблизительному прогнозу).
Ближе к середине октября народ замечал, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
«На Сергия начинается, а с Матрены устанавливается зима. Коли первый снег на Сергия, то зима устанавливается на Михайлов день. Зимний путь становится на четыре седмицы от Сергия», так было заведено на Руси.
В Тюмени в этот день синоптики снега не обещали.
12 октября на Русь спускались сырые туманы.
«Печальница Маремьяна выткана из тумана», поговаривали крестьяне.
Будет ли в этот день туман в Тюмени — пока не ясно. Единственное, что известно наверняка — 12 октября будет повышенная влажность и сильный юго-западный ветер.
Выпадение снега 14 октября считалось счастливым предзнаменованием для обрученных.
«Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжает?» говорили девицы в старину.
Поженится ли в этот день кто-то из наших земляков?
С конца октября устанавливались холода — «Как ни ярись, мужик, а на Ерофея и зима шубу надевает». Чем раньше выпал первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима и тем суровее она будет.
«Коли Яков мелкий град пошлёт, то с Матрёны (22 ноября) зима станет на ноги», говорили крестьяне о начале месяца.
К середине ноября обычно устанавливался «хороший» зимний путь, его называли Прасковья-временная. По данным погодного сервиса «Яндекс.Погода», тюменцам ждать постоянности не придется.
В 20-х числах ноября ненадолго возвращалось тепло, чему на Руси были несказанно рады.
«Если «зимняя Матрена (22 ноября) поставит зиму на ноги, Фёдор-студит (24 ноября) землю застудит», указано в календаре.
У нас 22 ноября ожидается температура -5…-7 градусов, а по ощущениям как -11 градусов.
Еще спустя несколько дней наступают краткосрочные Михайловские грязи. После них Михайлов день, по народному поверью, «настоящую зиму ведёт».
Интересно, насколько точными могут оказаться «прогнозы», придуманные людьми в древности. Если они вдруг совпадут — предки явно заботились о нашем благополучии.