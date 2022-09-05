Жителей тюменского города атаковали бездомные собаки

«Кто занимается отловом собак? Бегают стаями в районе Смирновки — причем как домашние, так и бездомные. Страшно за детей — мало того, что животное может напугать ребенка, так ведь еще и укусить может. Такая же история и в военном городке. Там собаки прибегают прямо на детскую площадку», отметили жители Ишима.
Горожане отметили, что главная причина появления бродячих животных на улицах города — это безалаберные хозяева.
«Перестаньте выпускать своих „маленьких и безобидных“ собак на самовыгул. После таких прогулок и появляется потомство. Пока хозяева это не поймут, на улицах будут стаи агрессивных, домашних собак», отметила Ксения Б.
Добавим, на данный момент в Ишиме работает один муниципальный приют для бродячих животных. Он был открыт в августе прошлого года. По данным администрации города, одновременно учреждение может принять около сотни бездомных кошек и собак.