Жителей тюменского города атаковали бездомные собаки

«Кто занимается отловом собак? Бегают стаями в районе Смирновки — причем как домашние, так и бездомные. Страшно за детей — мало того, что животное может напугать ребенка, так ведь еще и укусить может. Такая же история и в военном городке. Там собаки прибегают прямо на детскую площадку», отметили жители Ишима.