Жена самого бедного губернатора РФ Воскресенского задекларировала 44 млн рублей

Вместе с тем Светлана Дрыга передала ООО “Студия Ред Карпет” товарный знак кинофестиваля “Короче” только 9 июня прошлого года. “Ред Карпет” принадлежит Антону Калинкину. Однако ни Калинкин, ни кто-либо из его продюсеров не пояснил, для чего им данный специфический проект, как будет осуществляться его развитие, а главное – зачем платить за него немалую сумму в 44 млн рублей.