Жена самого бедного губернатора РФ Воскресенского задекларировала 44 млн рублей

В мае были опубликованы декларации руководителей Ивановской области и их жен, пишет newsnn.ru. Станислав Воскресенский, возглавляющий регион, задекларировал 1,66 млн рублей, или 138 тыс. рублей ежемесячно. Что касается его жены, она разбогатела сразу на 44 млн рублей. Светлана получила доход за счет продажи товарного знака калининградского фестиваля фильмов-короткометражек “Короче”.
Фестиваль короткометражных фильмов появился в Калининграде в 2013 году, когда Станислав Воскресенский в возрасте 37 лет переехал из Москвы с поста заместителя министра экономразвития в самый западный регион страны на должность заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу – куратора Калининградской области.
Изначально Воскресенский не светился как организатор и вдохновитель кинофестиваля. Президентом значился Сергей Сельянов, известный кинопродюсер и соратник Балабанова. По поводу финансирования фестиваля четкой информации не было, однако, как считают журналисты, дело приносило убытки.
Проработав в полпредстве в течение двух лет, Воскресенский вновь приехал в Москву, где занял прежний пост замминистра экономического развития. Однако он продолжил опекать калининградский фестиваль и постоянно его посещал. В 2017 году вступил на пост губернатора Ивановской области, а фестиваль короткометражных фильмов продолжил жить своей жизнью.
Что касается самой Светланы Дрыги, на первом фестивале в Калининграде она фигурировала в СМИ как продюсер. Но, помимо фестиваля, сложно понять, чем еще она занималась. В декларациях значатся то скромные 700 тыс. рублей, то 1,5 млн.
О выходе Светланы Дрыги и Воскресенского из фестиваля “Короче” стало известно 21 апреля 2021 года. Тогда программный директор фестиваля Артем Рыжков рассказал, что эксклюзивные права на его проведение московская компания Red Carpet Studio получила от идейных вдохновителей: актрисы Светланы Дрыги и ее супруга, председателя попечительского совета Станислава Воскресенского, губернатора Ивановской области. Условия сделки не разглашались. Основной причиной передачи прав называли нехватку времени у супругов для организации фестиваля.
Вместе с тем Светлана Дрыга передала ООО “Студия Ред Карпет” товарный знак кинофестиваля “Короче” только 9 июня прошлого года. “Ред Карпет” принадлежит Антону Калинкину. Однако ни Калинкин, ни кто-либо из его продюсеров не пояснил, для чего им данный специфический проект, как будет осуществляться его развитие, а главное – зачем платить за него немалую сумму в 44 млн рублей.
Эта тема не вызывала бы никакого общественного резонанса, если бы не касалась семьи известного государственного деятеля, дважды замминистра, замполпреда и губернатора Ивановской области.