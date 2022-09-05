ВТБ одобрил тюменцам заявки по ипотеке на строительство дома на 400 млн рублей

Первая сделка в Тюменской области состоялась в конце августа. Клиент оформил в ВТБ кредит на сумму 5 млн рублей для строительства под Тюменью собственного одноэтажного дома площадью 102 кв. м. Срок кредита составил 25 лет, процентная ставка — 6,3% на весь срок.
«Задумываясь об улучшении жилищных условий, тюменцы все чаще обращают внимание на загородные объекты, а зачастую и принимают решение о строительстве по индивидуальному проекту. При любом из этих вариантов загородная недвижимость стала доступнее, ведь клиенты могут реализовать задуманное с помощью льготной ипотеки. Первый месяц действия программы показывает, что она востребована — мы уже одобрили в Тюменской области почти сотню заявок на финансирование собственного строительства и ожидаем, что в сентябре спрос сохранится на высоком уровне. На текущий момент средняя сумма заявки насчитывает 5,2 млн рублей»,прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
В целом по России клиенты ВТБ оформили в рамках льготной программы для строительства частных домов хозспособом свыше 2 тысяч заявок более чем на 10 млрд рублей.
Для получения кредитных средств на строительство собственного дома клиенту необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Подробная смета, поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются. Минимальная ставка 6,3% по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения — дом.
Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 6 млн рублей при строительстве в Тюменской области.Средства возможно получить на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или в офисах банка.
Приобрести на льготных условиях с помощью ВТБ также можно и частный дом с земельным участком от застройщика. В рамках ипотеки с господдержкой финансирование доступно в размере до 6 млн рублей в Тюменской области. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение максимальной суммы кредита до 15 млн рублей. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на весь срок кредита. В рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает кредиты от 3% годовых.
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