ВТБ одобрил тюменцам заявки по ипотеке на строительство дома на 400 млн рублей

«Задумываясь об улучшении жилищных условий, тюменцы все чаще обращают внимание на загородные объекты, а зачастую и принимают решение о строительстве по индивидуальному проекту. При любом из этих вариантов загородная недвижимость стала доступнее, ведь клиенты могут реализовать задуманное с помощью льготной ипотеки. Первый месяц действия программы показывает, что она востребована — мы уже одобрили в Тюменской области почти сотню заявок на финансирование собственного строительства и ожидаем, что в сентябре спрос сохранится на высоком уровне. На текущий момент средняя сумма заявки насчитывает 5,2 млн рублей»,прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.