Во время рейда сотрудников УСТЭК и УФССП арестовали автомобили должников

После уведомления о возбуждении исполнительного производства в указанный срок задолженность не была погашена в добровольном порядке, поэтому в качестве крайней меры, побуждающей граждан исполнять свои обязательства по решению суда, были наложены аресты на автомобили должников.
У одного неплательщика был арестован автомобиль Mercedes, сумма неоплаченных счетов за тепловую энергию составила порядка 90 тысяч рублей.Автомобиль Subaru другого должника доставлен на штраф стоянку в связи с накопившейся задолженностью в 80 тысяч рублей. Их задолженность за услуги ЖКХ составила порядка 900 тысяч рублей. В этот же день граждане незамедлительно погасили всю сумму долга.
Для исполнения требований судебные приставы используют весь спектр полномочий, в числе которых — запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта или недвижимости, арест имущества должника, арест денежных средств на банковских счетах, временное ограничение права выезда за рубеж.
УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячую воду должна осуществляться ежемесячно до 10 числа. Оплатить тепловую энергию вовремя – обеспечить в своем доме уют и жить в комфорте.