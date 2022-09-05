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Во время рейда сотрудников УСТЭК и УФССП арестовали автомобили должников

5 сентября 05:43
Фото: УСТЭК
В ходе совместного рейда сотрудников УСТЭК и судебных приставов-исполнителей осуществлен выезд по двум адресам злостных неплательщиков.

После уведомления о возбуждении исполнительного производства в указанный срок задолженность не была погашена в добровольном порядке, поэтому в качестве крайней меры, побуждающей граждан исполнять свои обязательства по решению суда, были наложены аресты на автомобили должников.

У одного неплательщика был арестован автомобиль Mercedes, сумма неоплаченных счетов за тепловую энергию составила порядка 90 тысяч рублей.Автомобиль Subaru другого должника доставлен на штраф стоянку в связи с накопившейся задолженностью в 80 тысяч рублей. Их задолженность за услуги ЖКХ составила порядка 900 тысяч рублей. В этот же день граждане незамедлительно погасили всю сумму долга.

Для исполнения требований судебные приставы используют весь спектр полномочий, в числе которых — запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта или недвижимости, арест имущества должника, арест денежных средств на банковских счетах, временное ограничение права выезда за рубеж.

УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячую воду должна осуществляться ежемесячно до 10 числа. Оплатить тепловую энергию вовремя – обеспечить в своем доме уют и жить в комфорте.

#Новости#УСТЭК#Юлия Николаева#Город
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