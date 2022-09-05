Во время рейда сотрудников УСТЭК и УФССП арестовали автомобили должников

У одного неплательщика был арестован автомобиль Mercedes, сумма неоплаченных счетов за тепловую энергию составила порядка 90 тысяч рублей.Автомобиль Subaru другого должника доставлен на штраф стоянку в связи с накопившейся задолженностью в 80 тысяч рублей. Их задолженность за услуги ЖКХ составила порядка 900 тысяч рублей. В этот же день граждане незамедлительно погасили всю сумму долга.