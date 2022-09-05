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Власти Тюменской области на 50% снизили цену аренды для операторов связи

5 сентября 13:30
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области снижена аренда государственного имущества, предоставляемого для размещения объектов связи и центров обработки данных. Решение об этом утверждено постановлением регионального правительства «О дополнительных мерах государственной поддержки в Тюменской области».

До конца 2024 года размер арендной платы организациям сферы телекоммуникаций и информационных технологий снижен на 50%. Экономия на выплатах за аренду позволит операторам связи направить освободившиеся средства на развитие и модернизацию оборудования.

«Перерасчет арендных платежей, начиная с 1 июня, компаниям будет осуществлен автоматически, перезаключать договоры не потребуется», сказано в документе.

Планируется, что воспользуются пониженной ставкой смогут порядка 10 телекоммуникационных компаний.

Кроме того, на федеральном уровне ранее был принят ряд мер, определенных правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В числе действующих послаблений: мораторий на покрытие федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE сроком на год, совместное использование инфраструктуры операторами связи, возможность индексации тарифов с учетом уровня инфляции.

Таке напомним, что на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К примеру, в регионе разработана новая мера поддержки для компаний-экспортеров — финансирование за счет бюджета до 80 процентов затрат на транспортировку продукции до границы России.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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