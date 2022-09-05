Власти Тюменской области на 50% снизили цену аренды для операторов связи

Таке напомним, что на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К примеру, в регионе разработана новая мера поддержки для компаний-экспортеров — финансирование за счет бюджета до 80 процентов затрат на транспортировку продукции до границы России.