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В Тюменской области выделено свыше 144 млн рублей на возмещение затрат по лизингу

5 сентября 13:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
В бюджет Тюменской области заложено 144 млн рублей на одну из самых популярных мер господдержки у производственников — возмещение затрат по лизингу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал замгубернатора региона Андрей Пантелеев.

Мера поддержки предполагает субсидию на первый взнос по договорам лизинга оборудования.

«Это до 25 млн рублей без учёта НДС на каждый договор»,пояснил Андрей Пантелеев.

При этом таких договоров у одного предприятия может быть несколько.

Предприниматели, которые уже воспользовались такой господдержкой, смогли модернизировать производство гофрокартона; увеличить мощности производства по токарной и фрезерной обработке металлов; начать выпуск овощной сетки в Ишиме и чековой ленты в Тюменском районе.

Их продукция стала более конкурентной, востребованной в регионе и за его пределами.

Сегодня, 4 сентября, открылась вторая волна приёма документов. Она продлится до 30 ноября. Подробнее в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, тел.: (34-52) 42-65-56.

Также напомним, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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