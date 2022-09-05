В Тюменской области подвели итоги оздоровительного летнего отдыха детей

Напомним, в 2022 году в Тюменской области было увеличено число мест в организациях отдыха детей для ребят школьного возраста. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев остался на стабильном уровне — 96%. Такой показатель говорит о том, что в области сложилась эффективная система отдыха и оздоровления населения и семей с детьми.