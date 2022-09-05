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В Тюменской области подвели итоги оздоровительного летнего отдыха детей

5 сентября 14:01
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Летом 2022 года в 18 загородных оздоровительных центрах Тюменской области отдохнуло более 19 тысяч детей, из них 181 ребёнок с ОВЗ. На работу в лагеря было трудоустроено более 1225 вожатых. Об итогах оздоровительного летнего отдыха детей рассказали в региональном департаменте социального развития.

2 сентября в Тюмени участники и организаторы летнего отдыха собрались на творческую программу «Счастливое тюменское лето», которая стала завершающим мероприятием кампании по оздоровительному отдыху и фестиваля методических идей «Дорогой открытий».

⁣Финалом праздничного дня стало торжественное мероприятие в большом зале Конторы пароходства, на котором состоялось торжественное награждение обладателей звания «Персона лета» и победителей областных конкурсов профессионального мастерства.

Всех причастных к организации и проведению детского отдыха поблагодарила за работу вице-губернатор Тюменской области, председатель межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Ольга Кузнечевских.

«Каждый ребёнок имеет право на мир, любовь, красоту. И тюменские организаторы детского отдыха умеют дарить счастливое детство, умеют работать качественно и с высокой ответственностью», отметила вице-губернатора.

Напомним, в 2022 году в Тюменской области было увеличено число мест в организациях отдыха детей для ребят школьного возраста. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев остался на стабильном уровне — 96%. Такой показатель говорит о том, что в области сложилась эффективная система отдыха и оздоровления населения и семей с детьми.

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