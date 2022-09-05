В Тюменской области начинающим специалистам помогают с трудоустройством

В первую очередь молодому соискателю необходимо обратиться в Тюменский кадровый центр «Работа России». Специалист поможет найти подходящее место работы, чтобы приобрести первый опыт работы по полученной или смежной ей профессии. В первую очередь это будет полезно тем, кто мечтает устроиться по профессии, но работодатели отказывают ему из-за отсутствия трудового стажа по специальности.
К примеру, две выпускница Ишимского многопрофильного техникума обратились за содействием в Центр, после безуспешного самостоятельного поиска подходящей работы. Специалист обратился к руководству местного предприятия, где девушкам пошли на встречу и устроили их по программе стажировки.
Получить консультацию по трудоустройству и получить содействие в поиске работы можно в службе занятости по месту проживания.
Напомним, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в жители Тюменской области могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование по востребованным на рынке труда профессиям. Мероприятия по обучению направлены на дальнейшее трудоустройство, открытие собственного дела, продвижение по карьерной лестнице или сохранение занятости участников проекта.