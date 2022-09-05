В Тюменской области ищут пенсионерку. Она ушла в лес сутки назад

В Тюменской области уже сутки продолжаются поиски 72-летней Надежды Потаповой. Пенсионерка, жительница села Иска, накануне днем ушла в лес и до сих пор не вернулась домой. По словам родных пожилой женщины, поиски идут с четырех часов дня воскресенья, но пока результатов не дали.

«Моя мама потерялась в лесу, ищем со вчерашнего дня. В поисках участвуют сотрудники полиции, спасатели, кинолог, волонтеры поискового отряда „ЛизаАлерт“, но сил явно не хватает. Нужны именно люди прочесывать лес. Если есть возможность, помогите. Поиски ведутся на 46-м километре Велижанского тракта», написала в сообществе ЧС Тюмень дочь пенсионерки Татьяна Д. В ориентировке, распространенной ПО «ЛизаАлерт», указано, что женщина была одета куртку и брюки черного цвета, кроссовки черного цвета и красный берет. Рост пенсионерки 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы рыжие, глаза голубые. Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Потаповой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Нижнетавдинском лесу заблудилась 64-летняя Светлана Баланина. Пожилая женщина провела в лесу сутки. К счастью, ее поиски завершились успешно.