В Тюмени заблокированы Мельникайте, объездная дорога и Червишевский тракт из-за ДТП

Тут произошло 4 ДТП, массовая авария на Червишевском тракте заблокировала южную часть объездной дороги в Тюмени. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в этом районе оперативные службы ещё ликвидируют последствия серьёзной аварии. Из Тюмени могут выехать легковые машины, но грузовой транспорт пока стоит.