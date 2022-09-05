В Тюмени заблокированы Мельникайте, объездная дорога и Червишевский тракт из-за ДТП

Тут произошло 4 ДТП, массовая авария на Червишевском тракте заблокировала южную часть объездной дороги в Тюмени. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в этом районе оперативные службы ещё ликвидируют последствия серьёзной аварии. Из Тюмени могут выехать легковые машины, но грузовой транспорт пока стоит.
По данным сервисов Яндекса, пробки в городе подскочили до 8 баллов. Подобного в областной столице не было уже несколько месяцев. Скорость машин в отдельных районах южной части Тюмени снизилась до 2-3 км/ч.