В Тюмени водитель скорой судился с больницей, чтобы отменить выговор

Исетский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску водителя скорой к Областной больнице № 13. Он требовал возместить моральный вред и возмещение расходов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

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