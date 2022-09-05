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В Тюмени водитель скорой судился с больницей, чтобы отменить выговор

5 сентября 13:16
Фото: 1Mi
Исетский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску водителя скорой к Областной больнице № 13. Он требовал возместить моральный вред и возмещение расходов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Весной этого года Сергей Ф. ехал за рулем скорой из Тюмени в село Исетское. С ним были фельдшер, сотрудник полиции и психически нездоровый пациент. Диспетчер попросил водителя выехать на вызов в село Шорохово. В ответ диспетчера попросили направить на вызов другую машину. На следующий день работодатель потребовал у Сергея написать объяснительную. Несмотря на объяснение произошедшего, водителю был вынесен выговор.

Мужчина считает, что его права нарушили, поэтому просит признать незаконным наложение дисциплинарного взыскания. Также истец требует взыскать с работодателя компенсацию в размере 50 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 27 тысяч рублей.

Представитель ответчика не согласился с иском. По его словам, рабочий день Сергея ещё не закончился. Кроме того, мужчина поставил под угрозу жизнь пациента. В итоге, исковое требование истца осталось без удовлетворения.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени с дорожников взыскали 300 тысяч рублей за травму ребенка.

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