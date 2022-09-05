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В Тюмени разрешился школьный конфликт, «человеческая пробка», пожар в деревне

5 сентября 18:59
Фото: 1Mi
В областной столице разгорелся скандал на религиозной почве. В понедельник школьницу не впустили в школу в платке. Отец девочки рассказал «Нашему городу», что стороны конфликта пришли к примирению.

В Тюмени разрешился конфликт из-за платка в школе № 88

В областной столице 2 сентября родители школьницы рассказали, что девочку не впустили в школу. Разгорелся скандал на религиозной почве. Отец девочки даже обратился к адвокату, однако сейчас конфликт сошел на нет.

Как рассказал «Нашему городу» отец школьницы в сегодня девочка спокойно посетила занятия в платке. Помимо того, состоялась встреча с заметителем губернатора, где обе стороны пришли к примирению.

«Надеюсь, на этом данный инцидент завершится. Заместитель губернатора пообещал, что посодействует решению вопросов касаемо ношения хиджаба», отметил Давудов.

«Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: Управляющий совет школы и Совет родителей. А Администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав», — рассказала директор школы № 88 Елена Головчак.

Пожар в деревне Петровщина унес жизнь 61-летней женщины

Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 61-летней женщины. Известно, что трагедия произошла в воскресенье в деревне Петровщина Вагайского района.

4 сентября на улице Совхозной произошло возгорание. Пожар повредил дом, под его завалами нашли тело 61-летней женщины.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также назначили необходимые экспертизы. Причины и обстоятельства трагедии пока устанавливаются.

В тюменских школах образовались «человеческие пробки»

Сегодня утром в областной столице родители столпились у школы № 72. В социальных сетях появился ролик, где родители провожают своих детей в учебное заведение. Как сообщают очевидцы, все опоздали на первый урок. У школы только один вход, а родители захотели проводить детей до крыльца, некоторые проходили в здание вместе с учащимися.

Подобная ситуация наблюдалась также в школе № 88 и в лицее № 81.

Тюменцы считают, что во избежание таких проблем нужно составить график прихода детей. Так, в некоторых школах уже поделили время для прибытия учащихся. Первый класс приходил к 8:25, второй класс к 8:15, а третий и четвертый — к 8:00.

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