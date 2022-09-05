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В Тюмени подростки устроили игры с электрошокером

5 сентября 05:32
Фото: 1Mi
В Тюмени подростки затеяли игры с электрошокером. Ребят, пугающих оружием детей младшего возраста, заметили местные жители во дворе дома на улице Солнечный проезд, 14. Фотографии с развлечениями юных тюменцев горожане опубликовали в социальных сетях.

«Два подростка ходят с электрошокером по площадке. Уже неоднократно было замечено, что в „игровой форме“ пугают детей помладше — включают его, он трещит, заряженный. Родители, примите, пожалуйста, соответствующие меры», написал автор фото.

Позже выяснилось, что электрошокер ненастоящий, а всего лишь детская игрушка, издающая только треск, но не представляющая опасности. Об это сообщила мама одного из подростков.

«Шокер — детский. И продаётся в магазине игрушек. Он издаёт только звук», пояснила Алиса В.

Впрочем, игры даже с игрушечным шокером осудила большая часть комментаторов. Тюменцы отметили, что маленький ребенок может получить испуг от такой игрушки.

«Дело не в боли от шокера, а в испуге. Почему этим ребятам так хочется ходить и пугать кто помладше??? Вопрос к психологам», отметила Ольга С.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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