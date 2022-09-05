В Тюмени подростки устроили игры с электрошокером

«Два подростка ходят с электрошокером по площадке. Уже неоднократно было замечено, что в „игровой форме“ пугают детей помладше — включают его, он трещит, заряженный. Родители, примите, пожалуйста, соответствующие меры», написал автор фото.
Позже выяснилось, что электрошокер ненастоящий, а всего лишь детская игрушка, издающая только треск, но не представляющая опасности. Об это сообщила мама одного из подростков.
«Шокер — детский. И продаётся в магазине игрушек. Он издаёт только звук», пояснила Алиса В.
Впрочем, игры даже с игрушечным шокером осудила большая часть комментаторов. Тюменцы отметили, что маленький ребенок может получить испуг от такой игрушки.
«Дело не в боли от шокера, а в испуге. Почему этим ребятам так хочется ходить и пугать кто помладше??? Вопрос к психологам», отметила Ольга С.