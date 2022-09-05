В Тюмени Павел Якушев стал главой фирмы. Она занимается займами и ценными бумагами

Известно, что компания зарегистрирована в Тюмени на улице Герцена, 87 (помещение 109). В этом здании находится зал свадеб и торжеств «Империя» (рядом с ЦУМом) Фирма занимается «предоставлением займов и прочих видов кредита», код по ОКВЭД — 64.92. Организация планирует вкладываться в ценные бумаги и предоставлять прочие финансовые услуги.