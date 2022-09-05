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В Тюмени Павел Якушев стал главой фирмы. Она занимается займами и ценными бумагами

5 сентября 11:25
Фото: 1Mi
По данным источников «Нашего города», в Тюмени 2 сентября 2022 года зарегистрирована фирма ООО «Инвест-Групп». Владельцем 70% уставного капитала организации (70 тысяч рублей) является Якушев Павел Владимирович. Совладелец юрлица — Игорь Смакаев.

Известно, что компания зарегистрирована в Тюмени на улице Герцена, 87 (помещение 109). В этом здании находится зал свадеб и торжеств «Империя» (рядом с ЦУМом) Фирма занимается «предоставлением займов и прочих видов кредита», код по ОКВЭД — 64.92. Организация планирует вкладываться в ценные бумаги и предоставлять прочие финансовые услуги.

По информации СПАРК, Якушев Павел Владимирович владеет ООО «ИНТЕРРАСТРОЙГРУПП». Фирма занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

В июне 2022 года «Наш город» сообщал, что компанию «Мостострой-12» продали с аукциона за 5 000 рублей. Долю выкупил бизнесмен Сергей Садилов.

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#Новости#Александр Мязин#Экономика
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