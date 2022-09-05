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В Тюмени на входе в школу дети и родители попали в «человеческую пробку»

5 сентября 06:13
Фото: 1Mi
Пробки в Тюмени сегодня утром образовались не только на дорогах, но и в одной из городских школ. Причиной тому стали родители первоклассников, решившие сопроводить детей до турникета на проходной, а не только до крыльца школы.

Видеоролик со столпившимися школьниками и родителями у школы № 72 опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня утром все опоздали на первый урок. Вход один ещё и родители первоклашек побоялись отпускать детей в толпу и сопровождали не до крыльца, а протискивались в здание», сообщила Елена К.

Впрочем, школа № 72 стала не единственной, где сегодня уроки начались с опозданием. Аналогичная ситуация возникла и в школе № 88, и в лицее № 81.

По мнению горожан, для того, чтобы впредь таких проблем не возникало, следует четко организовать процесс прихода детей в школу.

«У нас в прошлом году специально поделили время: 3 и 4 классы приходили к 8:00. Вторые классы к 8:15. И первоклашки к 8:25. Всем было хорошо. И вход был один, и все успевали, и ни кто не потерялся», отметила Марина Е.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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