В Тюмени на входе в школу дети и родители попали в «человеческую пробку»

Видеоролик со столпившимися школьниками и родителями у школы № 72 опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Сегодня утром все опоздали на первый урок. Вход один ещё и родители первоклашек побоялись отпускать детей в толпу и сопровождали не до крыльца, а протискивались в здание», сообщила Елена К.
Впрочем, школа № 72 стала не единственной, где сегодня уроки начались с опозданием. Аналогичная ситуация возникла и в школе № 88, и в лицее № 81.
По мнению горожан, для того, чтобы впредь таких проблем не возникало, следует четко организовать процесс прихода детей в школу.
«У нас в прошлом году специально поделили время: 3 и 4 классы приходили к 8:00. Вторые классы к 8:15. И первоклашки к 8:25. Всем было хорошо. И вход был один, и все успевали, и ни кто не потерялся», отметила Марина Е.