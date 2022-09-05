В Тюмени на входе в школу дети и родители попали в «человеческую пробку»

«У нас в прошлом году специально поделили время: 3 и 4 классы приходили к 8:00. Вторые классы к 8:15. И первоклашки к 8:25. Всем было хорошо. И вход был один, и все успевали, и ни кто не потерялся», отметила Марина Е.