В Тюмени «Лада» протаранила забор в частном доме. Один человек погиб

Инцидент произошел 13 июня этого года. На улице Тимуровцев машина вошла в занос и протаранила забор в частном доме. Пассажир автомобиля получил серьёзные повреждения, медики не смогли его спасти.
«Судом установлено, что молодой человек, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, 13 июня 2022 года вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В ходе заседания суд приговорил тюменца к 6 годам колонии и взыскал с него 1,5 млн рублей по иску матери умершего пассажира.
В августе «Наш город» сообщал о смертельном ДТП. На объездной дороге в районе Плеханово «КИА» въехал в заднюю часть бетононасоса.