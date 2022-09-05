В Тюмени «Лада» протаранила забор в частном доме. Один человек погиб

Житель Тюмени осужден к лишению свободы за ДТП. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, из-за него погиб человек. Более того, в момент аварии 26-летний тюменец был пьян.

Инцидент произошел 13 июня этого года. На улице Тимуровцев машина вошла в занос и протаранила забор в частном доме. Пассажир автомобиля получил серьёзные повреждения, медики не смогли его спасти. «Судом установлено, что молодой человек, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, 13 июня 2022 года вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В ходе заседания суд приговорил тюменца к 6 годам колонии и взыскал с него 1,5 млн рублей по иску матери умершего пассажира. В августе «Наш город» сообщал о смертельном ДТП. На объездной дороге в районе Плеханово «КИА» въехал в заднюю часть бетононасоса. Материалы по теме Две 5-летние девочки пострадали в аварии на объездной дороге в Тюмени