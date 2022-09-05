В Тюмени из-за ремонта дороги перекрыли проезд на улице Урицкого

С 10.09.2022 по 25.09.2022 будет перекрыт участок от Кирова до Семакова. С 18.09.2022 по 03.10.2022 от Семакова до Тургенева.
По информации сервиса Яндекс.Карты, на 5 сентября в городе действуют 15 различных ограничений движения. До 30 числа будет перекрыта улица Смоленская. Стоит отметить, что ремонтные работы в областной столице продлятся до ноября.
В начале сентября «Наш город» сообщал, что в Тюмени строят дорогу, которая соединит улицу Закалужскую с Тюменской слободой, это позволит снизить пробки.