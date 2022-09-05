В Тюмени из-за ремонта дороги перекрыли проезд на улице Урицкого

В Тюмени с 3 по 18 сентября рабочие перекрыли часть улицы Урицкого из-за ремонта (от ул. Семакова до ул. Тургенева), сообщает паблик «Тюмень — наш дом». Здесь запланировано три этапа, в качестве объезда можно воспользоваться улицами Ленина и Герцена.

С 10.09.2022 по 25.09.2022 будет перекрыт участок от Кирова до Семакова. С 18.09.2022 по 03.10.2022 от Семакова до Тургенева. По информации сервиса Яндекс.Карты, на 5 сентября в городе действуют 15 различных ограничений движения. До 30 числа будет перекрыта улица Смоленская. Стоит отметить, что ремонтные работы в областной столице продлятся до ноября. В начале сентября «Наш город» сообщал, что в Тюмени строят дорогу, которая соединит улицу Закалужскую с Тюменской слободой, это позволит снизить пробки. Материалы по теме В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы около Тюменской слободы