nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени из-за ремонта дороги перекрыли проезд на улице Урицкого

5 сентября 12:12
Фото: 1Mi
В Тюмени с 3 по 18 сентября рабочие перекрыли часть улицы Урицкого из-за ремонта (от ул. Семакова до ул. Тургенева), сообщает паблик «Тюмень — наш дом». Здесь запланировано три этапа, в качестве объезда можно воспользоваться улицами Ленина и Герцена.

С 10.09.2022 по 25.09.2022 будет перекрыт участок от Кирова до Семакова. С 18.09.2022 по 03.10.2022 от Семакова до Тургенева.

По информации сервиса Яндекс.Карты, на 5 сентября в городе действуют 15 различных ограничений движения. До 30 числа будет перекрыта улица Смоленская. Стоит отметить, что ремонтные работы в областной столице продлятся до ноября.

В начале сентября «Наш город» сообщал, что в Тюмени строят дорогу, которая соединит улицу Закалужскую с Тюменской слободой, это позволит снизить пробки.

Материалы по теме
В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы около Тюменской слободы
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25